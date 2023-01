Con el duelo del Real Madrid vs Atlético de Madrid, se juegan los cuartos de la Copa del Rey

Mientras el país se abriga para soportar una de las semanas más frías del año, la temperatura del fútbol español se eleva con unos cuartos de final de la Copa del Rey apasionantes con dos duelos tremendos, en los que se enfrentarán los cuatro primeros clasificados de LaLiga Santander: Real Madrid - Atlético de Madrid y Barcelona - Real Sociedad .

Esta ronda se completará con los encuentros también más que interesantes Osasuna-Sevilla y Valencia-Athletic.

El Spotify Camp Nou dará este miércoles el pistoletazo de salida al programa de partidos con un choque sobre el papel espectacular entre el líder del torneo liguero y rey de copas y una Real Sociedad que es el conjunto en mejor forma del momento.

Para el conjunto de Xavi Hernández, obtener la Supercopa en Riad ha sido una confirmación a una temporada que, salvo el disgusto de la eliminación de la Liga de Campeones, va sobre ruedas y en la que ya ha acabado con la sequía de títulos en Riad, al lograr la Supercopa con un más que notable partido en la final.

Con el liderato en LaLiga consolidado, el torneo copero supone otra gran oportunidad para los azulgrana, obligados a superar el escollo de la Real Sociedad de Imanol Alguacil, que acude al Camp Nou después de nueve victorias consecutivas pero lo hace con la historia en su contra: no gana en el feudo azulgrana desde mayo de 1991 y ha perdido ante el conjunto catalán trece de los últimos dieciséis partidos (los otros tres empatados). En la Copa no le supera desde los octavos de la campaña 1979/80.

Para tratar de romper esta tendencia, Alguacil recupera para la medular a Martín Zubimendi, baja en la victoria de Vallecas por sanción, una pieza fundamental para el centro del campo, que se antoja clave para anular la presión que ejerce en la salida de balón el Barcelona, que volverá a contar con el goleador polaco Robert Lewandowski, ausente ante el Getafe también suspendido.

Si para Barcelona y Real Sociedad es un partido y una semana trascendente en la que confirmar sus proyectos, no lo será menos para Real Madrid y Atlético de Madrid, que anuncian un gran derbi en el Santiago Bernabéu, que por cuestiones del sistema de competición y de los resultados del cuadro blanco no albergaba un partido de Copa del Rey desde el 7 de febrero de 2020, cuando el equipo donostiarra venció por 3-4.

Los dos llegan también tras esbozar una notable reacción. El Real Madrid parece haberse repuesto con su remontada copera en Villarreal y su triunfo en San Mamés y el Atlético se reencontró con el gol frente al Valladolid.

El factor campo favorece sobre el papel al equipo del italiano Carlo Ancelotti, que no pierde en casa ante su eterno rival desde hace seis años. No obstante, y pese a que en la última confrontación copera salió también airoso el Real Madrid, el Atlético no olvida su triunfo en la final de hace diez años (1-2) en el coliseo blanco.

Mientras se espera a ver si Ancelotti mantiene la confianza en los Camavinga, Ceballos, Valverde y Asensio, que tan buenas prestaciones dieron el domingo, o recupera para la titularidad a los clásicos Toni Kroos y Luka Modric, Diego Pablo Simeone tendrá la baja del exmadridista Marcos Llorente, con una lesión muscular, y es duda el uruguayo José María Giménez, pero recuperará al central montenegrino Stefan Savic y al lateral zurdo Sergio Reguilón, también salido de 'La Fábrica' blanca.

El Athletic tiene otro año más depositadas buena parte de sus ilusiones en este torneo, en el que persigue su vigésimo cuarto título, por lo que acude a casa del vigente subcampeón, el Valencia, dispuesto a mostrar sus galones coperos.

No encuentra el conjunto del italiano Gennaro Gattuso la línea de la regularidad tras amagar con haber mostrado síntomas de recuperación en la Supercopa, pero al amparo de su afición en Mestalla espera volver a alcanzar las semifinales y seguir en la lucha por el título.

Osasuna, verdugo del Betis, último campeón, se resguarda también en su feudo. Se esperan temperaturas bajo cero a las 22.00 horas, pero el duelo, tradicionalmente 'caliente' ante el Sevilla, y la ilusión de hacer algo grande elevará los grados en El Sadar.

El cuadro del argentino Jorge Sampaoli ha empezado a respirar en LaLiga con sus triunfos en los dos últimos encuentros en casa, logrados con grandes dosis de sufrimiento, mientras que el conjunto de Jagoba Arrasate está cuajando una gran temporada y lucha por los puestos europeos.

Esta temporada los dos equipos abrieron el calendario liguero en El Sadar con triunfo osasunista por 2-1 gracias a un doblete del argentino Chimy Ávila, que de nuevo emerge como gran amenaza para la zaga de un Sevilla obligado a dar la cara, sin olvidar la liga, ahora mismo su gran preocupación. Además, quiere poner fin a su maldición ante el cuadro navarro, al que no supera en la Copa del Rey desde 1959.

Programa de los cuartos de final:

Miércoles:

3:00 p.m. Barcelona-Real Sociedad

4:00 p.m. Osasuna-Sevilla

Jueves:

2:00 p.m. Valencia-Athletic

4:00 p.m. Real Madrid-Atlético de Madrid