Con Fabra, Campuzano y Villa, Boca no paso del empate en su debut en la Superliga Argentina

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro terminó igualando, en la Bombonera, 0-0 con Argentinos Juniors. El extremo colombiano fue el único que no jugó todo el encuentro, al ser reemplazado en el minuto 63.

Boca Juniors igualó 0-0 con Huracán en el estadio La Bombonera, en uno de los encuentros jugados el domingo por la primera fecha de la Superliga de la primera división del fútbol argentino.

El equipo auriazul, que reservó a varios titulares para el partido del martes contra el brasileño Athletico Paranaense por la Copa Libertadores de América, jugó de menor a mayor y terminó por acorralar contra su arco a su adversario, y aunque al final llegó a contar con cinco delanteros en cancha, no pudo concretar sus situaciones favorables.

El italiano Daniele De Rossi, flamante y estelar refuerzo de Boca, presenció el estreno de Boca en el campeonato desde un palco de la Bombonera, y más allá de que todavía no fue presentado de manera oficial, se prevé que el debut del experimentado centrocampista con pasado en la AS Roma será dentro de dos semanas.

Huracán dominó el juego en la primera parte, lapso en el que contó con dos situaciones muy claras para ponerse en ventaja, pero Boca mejoró notoriamente en la segunda mitad y tuvo el gol del triunfo en los pies de Jan Carlos Hurtado, pero el delantero venezolano remató desviado al arco vacío desde un ángulo cerrado.

"No jugamos nada bien en el primer tiempo, ellos nos superaron, pero el segundo fue muy distinto, llegamos mucho y no se dio. Lo malo es que no pudimos alcanzar la victoria", destacó el arquero de Boca Esteban Andrada, que en la primera parte salvó a su equipo con un par de intervenciones providenciales.

Independiente, en el segundo partido del ciclo del DT Sebastián Beccacece, se impuso por 1-0 como visitante a Defensa y Justicia con gol de Sebastián Palacios (32), que anotó tras aprovechar un error defensivo, y luego el "Rojo" resistió los embates del "Halcón".

Newell’s, uno de los que está más complicado en la tabla de los promedios del descenso, empezó el campeonato con un tonificante triunfo por 2-0 sobre el ascendido Central Córdoba de Santiago del Estero, con tantos de Alexis Rodríguez (44) y Lucas Albertengo (85).

Talleres de Córdoba se vio superado en varios pasajes por Vélez Sarsfield, pero la ‘T’ se quedó con los tres puntos al aprovechar un contraataque certeramente definido por Jonathan Menéndez (70), en un cotejo de bajo nivel.

En el primer partido del día, Estudiantes superó por la mínima diferencia a Aldosivi con gol de Jonatan Schunke (44), en un duelo apenas discreto y en el que el "Tiburón" marplatense se vio perjudicado por un gol mal anulado que le hubiera dado el empate en el último minuto.

