Con Juan Guillermo Cuadrado dentro de los convocados, Juventus visitará a Nantes por Europa League

Con el margen de error cada vez más bajo después de igualar en casa por la ida de los 'play-off' con Nantes, Juventus arribó a Francia para sellar el paso a octavos de final de la Europa League o concretar su eliminación, con Juan Guillermo Cuadrado y 'compañía'.

"Tenemos una final en su campo", asumió Massimiliano Allegri, entrenador de la Juventus tras empatar en Italia con Nantes. El timonel del conjunto turinés no podrá contar para este importante duelo ni con Federico Chiesa ni Paul Pogba.

El delantero italiano Chiesa está fuera del partido de vuelta de este jueves en Francia por un problema muscular después de perderse la victoria de la 'Juve' en Spezia, el pasado domingo.

Por su parte, Pogba aún no ha jugado para la Juventus desde que regresó del Manchester United luego de sufrir una grave lesión en la rodilla en julio del año pasado.

Medios italianos informaron que el centrocampista francés podría estar en la convocatoria de la 'vecchia signora' para el derbi local con el Torino en la Serie A, el 28 de febrero.

El delantero polaco Arkadiusz Milik también está fuera por una lesión en el muslo sufrida a finales del mes pasado.

Sin embargo, quien sí hará presencia en el duelo contra el conjunto francés será Juan Guillermo Cuadrado, eso sí, no como titular, pues como lo dijo el propio Allegri en la rueda de prensa al encuentro: "Cuadrado está mejor que en el partido de Spezia. Todavía no he decidido si será él o De Sciglio el que vaya mañana (jueves)".

Además de eso, el entrenador italiano dijo que el objetivo y obligación la 'Juve' es solo uno: "La Juventus tiene el objetivo de pasar de octavos dado que ha salido en los últimos tres años en octavos de final. Mañana (jueves) jugamos un partido complicado en su casa, que tenemos que ganar sin hacer cálculos".

A horas del crucial encuentro frente a Nantes,este jueves a las 12:45 p.m. (hora colombiana), Allegri anunció la lista de convocados con los que viajó a Francia este miércoles.

Aquí la lista de convocados:

Porteros: Tomasz Szczesny, Carlo Pinsoglio y Mattia Perin.

Defensas: Mattia De Sciglio, Gleison Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci y Daniele Rugani.

Mediocampistas: Locatelli, Juan Guillermo Cuadrado, Filip Kostić, Adrien Rabiot, Leandro Paredes, Fagioli y Tomás Barrenechea.

Delanteros: Dušan Vlahović, Moise Kean, Ángel Di María, Matías Soulé e Iling-Junior.

Cabe resaltar que los vencedores de estas eliminatorias se enfrentarán a los ocho equipos que directamente alcanzaron los octavos de final, al terminar como primeros en la fase de grupos que son: Arsenal, Betis, Fenerbahce, Ferencvaros, Feyenoord, Friburgo, Real Sociedad y Unión Saint Gilloise.