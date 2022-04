Continúa la polémica de la Superliga: decisión de UEFA sobre iniciativa que surgió contra el torneo

La UEFA anunció su apoyo a la campaña promovida por el colectivo de aficionados europeos "Football Supporters Europe" (FSE), que se opone a competiciones como la Superliga y pide a la UE que proteja los principios del modelo, basado en el mérito deportivo y la solidaridad financiera.

La junta directiva de FSE mantuvo una reunión con altos representantes de la UEFA sobre diversos temas relacionados con el fútbol y tras la misma la UEFA ha pedido a todos los aficionados que firmen la petición (www.winitonthepitch.eu), ya registrada oficialmente por la Comisión Europea.

El anuncio de la UEFA coincide con la decisión del juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid de levantar las medidas cautelares impuestas que impedían la adopción de sanciones contra los clubes impulsores del proyecto de la Superliga, hecha pública este jueves.

"El fútbol pertenece a sus aficionados y éstos han desempeñado un papel fundamental a la hora de frenar el descarado intento del año pasado por parte de unos pocos clubes ricos de arrebatárselo. Aplaudimos a FSE por esta Iniciativa Ciudadana Europea, que respaldamos y apoyamos plenamente", dijo el secretario general de la UEFA, el griego Theodore Theodoridis, tras reunirse con la directiva de FSE.

Según informó la UEFA, el director ejecutivo de FSE, Ronan Evain, destacó la importancia de que "todas las partes interesadas se unan para proteger a los clubes y las competiciones de todo el continente y los principios en los que debe basarse el juego".

"Puede que el complot de la Superliga haya fracasado, pero la lucha está lejos de terminar. 'Win It On The Pitch' es una forma sencilla de que los ciudadanos comunes exijan a la UE que tome medidas para asegurar el futuro de nuestro deporte más popular y jugado", añadió, tras agradecer a la UEFA y a sus 55 federaciones miembro su apoyo.

Además de la iniciativa ciudadana, la UEFA y la FSE también debatieron otros proyectos de colaboración como la investigación sobre la seguridad de los aficionados en los estadios, las condiciones de acogida de los espectadores visitantes y las propuestas de reforma de las competiciones de clubes para después de 2024.

¿Cuáles fueron los clubes que apoyaron la idea de una Superliga?

Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus, AC Milan, Inter de Milán, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Manchester United y Tottenham Hotspur fueron quienes estuvieron de acuerdo con el proyecto, en un inicio.

