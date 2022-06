¿Continúa o no Ricardo Gareca como entrenador de la Selección de Perú?

Luego de la eliminación de la Selección de Perú en el repechaje para ir al Mundial de Qatar 2022, una de las mayores incógnitas en el combinado ‘inca’ es la continuidad de Ricardo Gareca como entrenador.

Para hablar del tema, el director deportivo de la Federación peruana de fútbol, Juan Carlos Oblitas, ofreció una rueda de prensa este viernes.

"Queremos sí o sí que Ricardo siga como técnico. Creemos que es la persona indicada para continuar los próximos cuatro o cinco años. Lo ideal es que se tome unos días y pueda reflexionar", afirmó el dirigente peruano en atención a medios.

"Salí muy optimista de la última reunión con él, pero ahora no puedo darles una opinión concreta. Todavía estamos asimilando un momento muy duro. Los más sentidos son Ricardo y los jugadores", añadió Oblitas, haciendo referencia a la eliminación de Perú de la próxima Copa del Mundo.

"Gareca nunca ha dicho que haya acabado su ciclo. Nosotros tampoco lo pensamos así. Los pedidos de él y el cuerpo técnico son cosas que también considera la Federación”, acotó el exjugador del cuadro ‘inca’, con respecto a rumores de que el entrenador no continuaría.

"No hicimos un buen partido. Es eso y no hay más. Cuando teníamos que hacer el mejor juego, no lo hicimos. Es así de simple", finalizó diciendo Oblitas, sobre el encuentro en el que Perú cayó contra Australia por un cupo al Mundial de Qatar 2022.

¿Qué equipos ha dirigido Ricardo Gareca como entrenador profesional?

El estratega argentino ha estado al mando de Talleres, Independiente, Colón, Quilmes, Argentinos Juniors y Vélez, todos ellos en su país. Por fuera de su nación, entrenó al América de Cali e Independiente Santa Fe en Colombia; Universitario en Perú y Palmeiras en Brasil, además de la Selección del país 'inca', donde está actualmente.