Catalina Pérez: chao lesiones, renunció a un banco y ahora es figura de la Selección Colombia

"Catalina es una niña enamorada del fútbol, que desde los cuatro años empezó a mostrar esa pasión, esa inclinación y dedicación por el fútbol", así de esta manera comenzó describiendo Luz María Jaramillo a su hija, a la arquera de la Selección Colombia femenina: Catalina Pérez, quien este sábado, al igual que todas sus compañeras y el país entero, sueña con ganar el título de la Copa América frente a Brasil.

La progenitora de la guardameta colombiana, en charla con Gol Caracol, contó mucho detalles de la vida futbolística de Pérez, quien sufrió serias lesiones de ligamentos cruzados en su rodilla izquierda, ha sido operada en tres ocasiones por ello, pero su pasión por la pelota y estar bajo los tres palos de la 'tricolor' fue un impulso para superar esas grandes pruebas.

Y es que Catalina, que nació en la ciudad de Bogotá un 8 de noviembre de 1994, conoció el fútbol de primera mano en su colegio, cuando viajó junto a sus padres a Estados Unidos. Cuando se puso los guayos y los guantes por primera vez sintió una sensación única y desde allí ese sentimiento se hizo más fuerte.

"Tenía cuatro años recién cumplidos y nos fuimos a vivir a los Estados Unidos, ella entró a un colegio, en principio en sus recreos ella jugaba fútbol y luego llegaba a la casa y me decía: 'mamá, mamá, yo quiero unos guayos, y yo le decía te compro una raqueta de tenis o un vestido de baño y haces natación. La verdad me parecía un deporte brusco, no la ubicada en este deporte, pero ella insistía hasta que le compré los guayos y desde ese momento no ha parado de entrenar, ni de jugar; para ella el fútbol es una parte de su vida de la que no se puede alejar", sostuvo Luz María Jaramillo.

Catalina Pérez en sus inicios en el fútbol.

Archivo particular

Y es que recuerda Jaramillo que 'Cata' siempre quería ser la primera en estar en la práctica. "Ella desde las ocho de la mañana se ponía sus canilleras, guayos, uniformes, se alistaba y decía: 'ya estoy lista para el fútbol, y nosotros sus padres le decíamos que estaba muy temprano que el entreno era a las diez. Quería ser la primera en llegar y la última en salir, podía tener muchas tareas, cansada, enferma, pero ella nunca ha faltado a un entrenamiento. Siendo Catalina una gran estudiante, se graduó con honores del colegio y de la universidad", recordó.

¿Cómo empezó Catalina Pérez en el fútbol competitivo?

Jaramillo relató que fue en su colegio y luego entró a una Liga de la ciudad donde ellos vivían y, simultáneamente, estuvo en el equipo de su escuela.

"Cuando iba a terminar el colegio la reclutaron de una universidad y le ofrecieron una beca completa, fue la Universidad de Miami, allí estudió Finanzas y Mercadeo. Jugó para la Universidad de Miami, después la llamaron para la Universidad de Misisipi, estuvo seis meses y se ganó un premio como la mejor arquera del fútbol universitario. Después viajó a Italia para jugar en Fiorentina, luego en Nápoles y ahora está en el Real Betis, de España", prosiguió.

Catalina Pérez y el fantasma de las lesiones

La señora Luz María cuenta que una segunda lesión la afectó mucho, hasta el punto que pensó que no iba a ser la misma deportista de alto rendimiento. En todo ese tiempo de recuperación hasta trabajó en un banco en la ciudad de Boston. Por las mañanas iba a rehabilitación y luego se iba a laborar.

"'Cata' se ha roto dos veces el ligamento cruzado de la pierna izquierda y eso la deja por fuera de la cancha un tiempo, fue un proceso de recuperación muy largo. La primera vez se lesionó jugando un partido de entretenimiento en Boca Ratón, estaba jugando de mediocampista e hizo un mal movimiento, pensábamos que no había sido nada, pero seguía con dolor, luego nos dijeron que se había lesionado. Antes de irse a la sala de cirugía, ella le dijo al doctor: en un año es el Mundial femenino en Canadá y yo quiero ir a ese Mundial tapando para Colombia. El médico le dice que él va hacer todo de su parte, pero ella también debe hacerlo; al año ella estaba tapando; eso fue muy bonito y emocionante porque se necesita mucha disciplina.", relató.

Catalina Pérez ha mostrado seguridad bajo los tres palos en Colombia.

Archivo particular

La segunda lesión

"Después pasaron tres años y ella estaba en un preliminar para la Copa América en Cali, estaba en un entrenamiento y hace un mal movimiento y se lesiona, en la radiografía aparece que se lastimó un menisco, no obstante, se sentía mal y fue a Bogotá a hacerse exámenes y se dio cuenta que se había roto el mismo ligamento de la rodilla que se había operado, y a eso agregarle los meniscos. Recuerdo la cara de tristeza y frustración que tenía, las posibilidades de que quedara fuera del fútbol eran grandes. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para volverse a recuperar", repasó la mamá de una de las figuras actuales de Colombia.

Prosiguió el relato con una frase bastante conmovedora: "Creo que cuando Catalina estaba trabajando en el banco, en el fondo de su corazón, ella temía que no fuera a volver a ser la deportista que era porque esa segunda lesión le costó más trabajo que la primera. Pero después que ganó la medalla de oro en los Panamericanos se dio cuarenta que era la Catalina de antes, fue gigante".

Cuando estaba en esa segunda recuperación a Pérez Jaramillo la convocan a la Selección para jugar un torneo en Chile, pidió permiso en su trabajo para estar. Posteriormente, la volvieron a llamar para los Panamericanos en Lima y volvió a pedir permiso en el banco.

Reveló la mamá de 'Cata' que después de colgarse la medalla de oro en los Panamericanos es "como si le hubiese picado ese bicho del fútbol y para ella volver al mundo corporativo no fue fácil. Después la llaman de la Fiorentina, de Italia, y les dice a sus jefes que su vida es el fútbol, fueron muy comprensivos y le dijeron que buscara sus sueños".

Admira a Iker Casillas y a David Ospina, pero su gran ídolo en la vida en su abuelo Óscar Pérez, quien falleció en el 2019. Para ella fue un golpe muy duro. Su abuelo era santandereano y estar disputando la final de la Copa América femenina en aquel departamento supone mucho orgullo para Pérez.

"Ella admira mucho a Iker Casillas, pero también a David Ospina porque no sólo es un gran arquero sino porque es una persona seria, que le gusta estar con su familia. Ellos coincidieron en el Nápoles y ambos eran los arqueros de Colombia, él fue muy bueno con ella. Una vez la invitó a la celebración del día de las velitas en su casa y allí le dijo: ‘Catalina más que cuidarse las rodillas e ir a terapia. tienes que preocuparte por cuidar tu mente y mantenerse enfocada’, ese consejo le sirvió mucho", contó.

Catalina Pérez junto a su abuelo Óscar Pérez, su gran ídolo.

Archivo particular

Por último, Luz María reveló que pese a que Catalina se muestra muy fuerte, "como una leona" bajo los tres palos, en realidad "es una niña muy dulce, generosa, de unos sentimientos enormes. Que piensa siempre en los demás que en ella, es muy espiritual, maneja una tranquilidad especial. Cada vez la veo más segura, firme y eso me encanta, ha madurado mucho en el arco".