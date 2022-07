Daniela Montoya: "En la final, la Selección Colombia femenina tiene todo a su favor"

La Selección Colombia Femenina logró su cupo para la gran final de la Copa América, en la que enfrentará a Brasil, el próximo sábado, tras derrotar a Argentina en las semifinales del certamen, con un solitario gol de Linda Caicedo, que fue válido para llevar a las dirigidas por Nelson Abadía a la próxima Copa del Mundo y a los Juegos Olímpicos de 2024.

Daniela Montoya, jugadora de la 'tricolor', habló hace pocos minutos en rueda de prensa en Bucaramanga, en los preparatorios para el partido final del torneo y habló sobre el esfuerzo del combinado colombiano para llegar a esa instancia, el sueño de levantar el trofeo frente a su gente y los próximos retos que se vienen.

La capitana se refirió sobre su ausencia en los Juegos Olímpicos que se celebraron en Río de Janeiro en 2016 y el reto que supone estar presente en las justas que se disputarán en París, mencionando que es un sueño cumplido y que hay que disfrutar del momento.

“Clasificar a los Juegos Olímpicos es algo muy especial. No estar en Río fue un momento muy difícil para mí, era algo que anhelaba. Luché para estar en esos Juegos Olímpicos. Hay que seguir trabajando, con el apoyo de toda mi familia, de las personas que me aman. Cuando terminó ese partido, no me la creía, todavía no la sigo creyendo y estoy disfrutando el momento. Yo creo que eso era algo único y Dios se lo da a uno cuando tiene que ser y más con este escenario, con el estadio apoyándonos acá en Colombia. Es algo increíble”, comentó Montoya.

Daniela también analizó al rival que tendrán en la final de la Copa América, que será Brasil y admitió no estar preocupada, demostrando toda la confianza que tiene la Selección Colombia para afrontar el partido que se viene: “No nos preocupa nada. Estamos donde queríamos estar. Realmente, sabíamos que la final iba a ser contra Brasil. Uno tiene que visualizar todo en la vida y deseábamos este momento, que ahora tenemos que disfrutar. El equipo está enfocado, muy mentalizado en el objetivos de levantar la Copa y ahora tenemos esta oportunidad, que merecemos más que nunca”

“Hemos tenido la oportunidad de enfrentar a Brasil, en varias Copas América y en varios partidos definitivos, así como a otros rivales que están en el top mundial del fútbol femenino. Pero siempre he dicho que en la cancha somos 11 contra 11 y los estados de ánimo en el fútbol son muy importantes. Este grupo es una gran familia, estamos en el momento indicado, tenemos todo a nuestro favor, así que vamos a salir a disfrutar y a luchar para ganar la Copa”, aseguró la jugadora de Colombia.

Montoya también habló sobre el planteamiento que tendrá la Selección Colombia para afrontar el partido contra la 'canarinha', asegurando que no habrán muchos cambios con respecto a los partidos anteriores y que es Nelson Abadía el que tiene la decisión final para realizar algún cambio de planes. “El equipo ha venido mejorando mucho fecha tras fecha. Sabemos que la semifinal iba a ser un partido muy difícil y cómo dicen por ahí, esos partidos no se juegan, se ganan. Argentina fue un rival muy difícil y a uno en la cabeza le pasan muchas cosas, como la presión. Pero el equipo siempre ha estado con esa convicción. El fútbol es de disfrutar, tampoco se trata de la vida o de la muerte, entonces hay que salir a hacer las cosas bien. El planteamiento lo hemos trabajado desde hace muchos años atrás, hemos venido trabajando con todo el cuerpo técnico, sólo queremos salir a disfrutar. Yo sé que vamos a estar muy finas, vamos a estar bien, vamos a darla toda y el estadio va a estar ‘full’ para ser nuestro gran apoyo”.

“Yo saldría a jugar con el mismo planeamiento de siempre. Uno se tiene que morir con la de uno y es lo que nos ha dado resultado. Obviamente el fútbol es de estrategia, de acuerdo a los rivales. Puede ser que el profe tenga otra cosa en mente y seguramente lo trabajaremos en estos días, pero es una decisión que él toma y será a él al que tengan que preguntarle, pero para mí, este es un partido único y hay que salir a aspirar a ganarlo.”, añadió Daniela Montoya.

La antioqueña no se olvidó de comentar la situación del fútbol femenino en Colombia e hizo un llamado para apoyar a las nuevas generaciones, que vienen logrando resultados históricos y grandes actuaciones a nivel internacional: “Realmente he estado muy pendiente de eso, sé que en todo el país quieren ayudar al fútbol femenino, por los logros que hemos venido haciendo en todos estos años y eso es algo muy importante. Sé que el próximo año, va a ser una competencia mucho más larga y eso es fundamental para todas nosotras, para las que juegan acá, las que están afuera, que se van por esa misma razón. Se necesita una estructura, siempre hemos venido haciendo lo mejor, haciendo cosas importantes. Se viene un mundial, unos olímpicos y esta nueva generación necesita nuevas oportunidades para ser profesionales. Ya es hora de que esto avance y estoy segura de que así va a pasar.”

Este sábado 30 de julio, Colombia y Brasil se citarán en el estadio Alfonso López de Bucaramanga, para disputar la corona de la Copa América femenina, en un encuentro que se jugará a partir de las 7:00 p.m. (hora colombiana).