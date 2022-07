Daniela Montoya y su parte de victoria con la Selección Colombia: "No fue fácil, nunca me rendí"

Daniela Montoya ha sido una de las figuras de la Selección Colombia en la Copa América femenina que se lleva a cabo en nuestro país. Y es que en cada partido que ha disputado la 'tricolor' en el certamen continental, la volante de primera línea ha demostrado su categoría, jerarquía, visión de juego, empuje, y hasta ha marcado goles.

Todas sus cualidades se han visto en la cancha, aportó su grano de arena para llevar al combinado patrio a la final del campeonato, la cual se disputará el próximo 30 de julio en el estadio Alfonso López, de la ciudad de la Bucaramanga. Aún queda por conocer el rival que saldrá del duelo que protagonizarán este martes los seleccionados de Brasil y Paraguay.

Tras el pitazo final en la noche del lunes en el cotejo contra Argentina, que definió el pase de las dirigidas por Nelson Abadía, la antioqueña se mostró bastante emocionada al igual que sus compañeras. La deportista de las filas del Junior de Barranquilla escribió un sentido mensaje en su cuenta de Twitter. Sus palabras llegaron al alma para los seguidores del balompié femenino.

"La vida en algún momento me quitó algo que siempre anhelé, pero es tan bonita que me lo volvió a dar y multiplicado por mil", así empezó Daniela su escrito en la red del pajarito azul, la cual complementó con una fotografía de ella vistiendo los colores de su Colombia amada.

Pero no su relato no paró ahí. "Esto es algo indescriptible, algo que siempre visualicé, que día a día trabajé, no fue fácil, pero nunca me rendí. Hoy puedo decir que valió la pena y que se vale soñar, porque los sueños si se hacen realidad. Siempre con Jehová mi Dios, gracias por darme aún más de lo que pedí, gracias por la vida que me regalaste y por cada una de las bendiciones. Somos finalistas".

Luego de este mensaje, las palabras de felicitaciones por parte de los aficionados colombianos no se hicieron esperar. Confiando en que las muchachas puedan celebrar el ansiado título, para de cierta forma, cerrar un ciclo lleno de alegrías y trabajo por parte de éstas.

Estas fueron las palabras de Daniela Montoya:

