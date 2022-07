Faustino Asprilla: "Es un placer y un orgullo que Linda Caicedo sea colombiana"

Linda Caicedo fue la gran figura de la Selección Colombia femenina en la noche del domingo frente a Ecuador. La joven delantera de las filas del Deportivo Cali anotó el gol del triunfo de las dirigidas por Nelson Abadía, el 2-1 frente a su rival, en duelo que se llevó a cabo en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.

Caicedo había hecho grandes partidos, pero le faltaba la puntadita final. Contra las ecuatorianas sus enganches, gambetas, velocidad y definición se hizo presente. Fue elogiada y aplaudida por el público presente en el escenario vallecaucano.

El que también tuvo elogios para la talentosa jugadora de la 'tricolor' fue Faustino Asprilla, quien en charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', este lunes, le dio un aprobado a las buenas cualidades de Caicedo.

"Estamos al frente de un fenómeno mundial, es impresionante lo que juega (Linda Caicedo). Para ser ser tan joven y está en proceso de aprendizaje, pero parece que tuviera más años porque entiende muy bien el juego, cuando tiene que ser colectiva también lo hace de la mejor forma, es para nosotros un placer y un orgullo que Linda Caicedo sea colombiana", dijo de entrada el exfutbolista tulueño

Sobre si Linda va a llegar a ser una estrella del fútbol mundial en el futuro, el 'Tino' no tuvo ninguna duda y expresó.

"Pienso lo mismo, el tiempo dará la razón, esta niña (Linda Caicedo) está para grandes cosas y lo está demostrando en la actual Copa América, cada vez juega mejor, ella lo demostró en el campeonato colombiano, la forma como encara, cómo va para el frente, ayuda, es lo mejor que tenemos en Colombia ahora", aseveró.

En medio de la charla con el panel de periodistas, el exfubolista de la Selección Colombia resaltó que la atacante le recuerda a sus tiempos de jugador profesional y cuando no sentía temores de creer e imaginar en la cancha.

"Cuando yo la veo tiene la misma personalidad mía, de cuando yo encaraba y me iba para al frente a la portería, tenía la portería en la cabeza y no me daba miedo de tirar una gambeta, de tiras cosas atrevidas, porque hay futbolistas que no saben hacerlo o las da miedo, ella está por encima del bien y el mal", continuó.

¿'Qué más dijo Asprilla?

También tuvo palabras para el rendimiento de todo el colectivo d ela Selección Colombia femenina. "Excelente, creo que van buen camino, están haciendo una buena Copa América, esperando que podamos llegar a la final e intentar garle a Brasil".