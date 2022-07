"La Selección Colombia femenina se encuentra sólida, sabemos de la responsabilidad que tenemos"

Para la Selección Colombia femenina se acerca la hora de la verdad, como quiera que este viernes, a las 7 p.m., en el estadio Pascual Guerrero de Cali, será el debut en la Copa América 2022, que se realizará en nuestro país hasta el 30 de julio próximo. Ya se agotaron los entrenamientos, se realizaron los ajustes tácticos y las jugadoras están ansiosas por saltar a la cancha.

Y antes de esa primera presentación con Paraguay como rival, el entrenador Nelson Abadía atendió a los medios de comunicación y dejó en claro varios puntos del seleccionado que tiene en sus filas a jugadoras importantes como Leicy Santos, Catalina Usme o Linda Caicedo.

¿Cómo ha visto a sus jugadoras de la Seleccción Colombia femenina después del doble fogueo contra Estados Unidos, que han hablado ya de cara a la Copa América?

"Bueno, las reflexiones las tenemos bien claras. Sabemos con certeza el propósito que tenemos para el torneo. Después de la última fecha FIFA, sabíamos que teníamos que medirnos con rivales fuertes para tener ese grado de competitividad, que se requiere para esta clase de torneos. El grupo está bien, consciente y sólido. Sabemos la responsabilidad que tenemos y lo más importante es que ellas están convencidas de su fútbol y de lo que tienen que hacer en el torneo".

¿Cómo analizan a Paraguay, las rivales del debut de este viernes?

"Nosotros en la Selección Colombia femenina hemos venido analizando a Paraguay en sus diferentes juegos de fecha FIFA, como lo analizamos con Uruguay, con Ecuador o con Estados Unidos. Aparte de lo que es su referente, hay dos o tres jugadoras que son importantes, tienen la idiosincrasia del fútbol paraguayo, en su salida rápida de contraataque y eso también lo hemos trabajado. Se lo he dicho al grupo y ellas lo saben, que lo que nos interesa es imponer nuestro juego y eso es válido para afrontar esta clase de torneos".

¿Qué han trabajado en los días previos a la Copa América?

"Nosotros, en la fecha FIFA y en los entrenamientos, procuramos tener juegos cada 72 horas. Si no los teníamos, hacíamos trabajos de alta intensidad y las jugadoras, las que vienen de afuera y las que vienen de acá; vienen en un buen nivel competitivo. Para nosotros ha sido importante tener esa competitividad de ellas".

¿Hay presión por ese favoritismo que se le da a Colombia por ser anfitrión en la Copa?

"Tenemos un estímulo, no presión, porque la mayoría de las jugadores de prejuvenil y juvenil, también han estado en ciclo de mayores. En ese aspecto, nosotros venimos de hace rato abarcando el número de jugadoras y tener en proyección selecciones para el futuro que sean importantes. Vienen jugadoras de sub 17 y sub 15 que han sido importantes y en eso, nosotros teníamos claro hacia dónde íbamos y qué norte debíamos llevar".

Pero Colombia sí es llamada a pelear por el título...

"El favoritismo se construye de peldaño a peldaño, es un paso a paso. Nosotros hemos venido consolidando un fútbol importante, yo he reiterado muchas veces que la formación competitiva nos la está dando el fútbol, nos la está dando la Federación y el fútbol de alto rendimiento, comenzó a hacerse más sólido a través de la Dimayor".

Con reportería de Clara Bonilla

Corresponsal Gol Caracol/Cali