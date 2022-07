Sed de gloria, legado y cambio social: la interna de la Selección Colombia femenina, al detalle

¿Cuántos no estamos ilusionados con la Selección Colombia femenina de mayores, en la Copa América? Este grupo de 23 jugadoras, convocadas y dirigidas por el entrenador Nelson Abadía, nos han hecho vibrar, gritar, celebrar, saltar, vivir toda clase de emociones, desde el pasado 8 de julio, cuando debutaron, con victoria, frente a Paraguay.

Y es que estas mujeres han demostrado ser unas berracas. Adentro de la cancha, no niegan ni una gota de sudor y dejan absolutamente todo por la camiseta, lo que ha llevado a que los más de 50 millones de colombianos no solo nos sintamos identificados con ellas, sino que además les transmitamos todo el aliento y apoyo que se merecen.

Llegar hasta esta instancia no ha sido nada fácil; han sido años de lucha, en busca de hacerse con un lugar en este mundo del fútbol. Razón por la que verlas donde están, ad portas de conseguir un título continental, significa demasiado y más si se tiene en cuenta la gran cantidad de personas que ha estado tras bambalinas aportando su granito de arena.

Justamente hablando de estos actores, es imposible no traer a colación a Sandra Milena Salamanca. De pronto para unos cuantos, este nombre no sea tan conocido, pero créame que, para quienes han estado involucrados y conocen del fútbol femenino en Colombia, es todo un ejemplo a seguir, un pilar dentro de este proceso y una pieza clave.

Por eso, para que se familiarice y dimensione, lo que ha conseguido ella, en Gol Caracol le presentamos una parte de su exitosa e impresionante hoja de vida, la cual empieza con sus estudios en Licenciatura en Educación Física y prosigue con una batalla, en la que tocó puertas, hasta que, finalmente, se fueron abriendo una a una, hasta hacer historia.

Colombia logró su pase a la final de la Copa América femenina.

En 2012 trabajó con Millonarios, luego pasó a Independiente Santa Fe y después arribó a las filas de La Equidad, donde ha estado desde 2013, haciendo todo el proceso, al haber estado al frente de las diferentes divisiones inferiores masculinas, haber sido asistente técnica y recibiendo la oportunidad de hacerse cargo del equipo femenino de mayores.

Nada mal, ¿no? Pues falta mucho más. Para la edición 2020 de la Liga Profesional Femenina del Fútbol Colombiano, fue la única mujer entrenadora, entre los 13 clubes que participaron, un hito que permitió que, años más tarde, otros equipos también se la 'jugaran' por tener a una estratega mujer, sentando un precedente para lo que vendría.

Y eso no fue todo. Sandra Milena Salamanca Quiñonez hizo parte del cuerpo técnico de la Selección Colombia de mayores femenina, Sub-20 y Sub-17, en 2019. De hecho, fue la asistente de Nelson Abadía, a quien conoce muy bien y no duda un segundo en felicitar; así lo expresó en entrevista con Gol Caracol, previo a la final de este sábado contra Brasil.

Todos estamos felices, pero usted, que tuvo la oportunidad de compartir con las jugadoras, ¿Cómo ha vivido esta Copa América? ¿Ha sido algo especial?

"Como toda colombiana, me siento orgullosa de este proceso que llevan estas mujeres; además porque tuve alguna vez la oportunidad de trabajar con la mayoría de ellas de las que están disputando esta final. Es simplemente una ratificación de lo que han venido haciendo desde hace mucho tiempo y, ahora, se hace visible porque se dio la oportunidad de ser sede".

Usted que lo ha vivido desde adentro, ¿Qué tan difícil ha sido este camino?

"Han sido procesos muy duros, donde ellas, desde hace mucho tiempo, pero también poco a poco, se han ido ganando el espacio y ver cómo ahora estamos a horas de disputar una final contra, creo yo, el equipo más fuerte de Sudamérica, que es Brasil, da mucha alegría y mucho más al ya estar clasificadas al próximo Mundial y a los siguientes Juegos Olímpicos".

Son sentimientos de toda clase, me imagino...

"Claro (risas), es demasiado gratificante para todos los que hemos podido intervenir en este proceso del fútbol femenino y más con ellas en la Selección. Esto que está pasando es la muestra de que hay talento para hacer cosas maravillosas; es el momento de darles el apoyo necesario; se ha trabajado muy bien, ha sido increíble este proceso y estos son los frutos".

Hablando de que hizo parte de este proceso, ¿Cuál ha sido el diferencial de este grupo?

"Creo que algo clave ha sido el recambio. Dentro de la Selección Colombia hay jugadoras con muchísima experiencia, que tienen Juegos Olímpicos, Sudamericanos, en fin, mucho recorrido, y el recambio es importante por las que están teniendo la oportunidad. Algunas con más minutos que otras, pero se adelantaron a un proceso y se ha fortalecido todo lo bueno".

Entre ese recambio está Linda Caicedo, de quien todos hablan, ¿Qué decir de ella?

"Es una revelación y una realidad. Hace tres o cuatro años que la vienen teniendo en cuenta en las selecciones, ha estado en todas sus categorías y tenerla como titular es algo que se ha venido trabajando por su experiencia y dinamismo; es un punto valioso que está marcando la diferencia en el proceso que se está llevando a cabo en este momento y eso se ve".

¿Le sorprende algo de lo que está pasando?

"No, nada es sorpresa; es la ratificación definitivamente. De pronto, no mucha gente sigue de cerca los diversos procesos de las mujeres en la selección, pero no es sorpresa porque es muestra del gran trabajo que se desarrolla y de que lo que las personas que hemos trabajado en el fútbol femenino venimos pidiendo y ahora lo estamos argumentando muy bien".

¿Habrá un cambio de chip en las personas, con relación al fútbol femenino?

"Es simplemente el poder plasmar todo lo que se viene haciendo al interior de los clubes, de los equipos aficionados y de todo lo demás. Este torneo ha hecho más visible ese trabajo, ya que, de pronto, la gente no apoya el fútbol femenino, por lo que no lo conoce, pero al tener esta oportunidad de mostrarlo, hace que se valore y se identifiquen las cosas buenas".

Si tuviera que elegir uno en particular y de manera personal, ¿Cuál considera que ha sido ese granito de arena que usted ha aportado al fútbol femenino colombiano?

"Haber tenido la oportunidad de trabajar a gran nivel en el fútbol masculino en categorías Sub-20 y otras tantas más, creo que eso ha potencializado mucho mi entorno, mi trabajo, mi proceso y no sé cuántas mujeres puedan estar dentro de las divisiones menores de un equipo profesional. Si me pides una característica especial, diría que es esa en particular".

Ese aprendizaje sirvió para dar el salto en lo personal y profesional y, de paso, potenciar el fútbol femenino...

"En gran medida, sí. Haber tenido esa posibilidad, me ayudó a adquirir experiencia y, ahora, en el femenino tengo un poco más de herramientas, con vivencias que pueden enriquecer. Con las mujeres es una enorme responsabilidad. Dios me dio la oportunidad de ser la primera mujer en dirigir un equipo profesional en Colombia. Ahora, ya somos dos o hasta tres".

¿Qué impacto tendrá esta presentación de la Selección Colombia, en la Copa América, en la sociedad?

"Esta Copa América femenina, en Colombia, marcará un antes y un después en el proceso de ellas, que es un buen trabajo y enriquecedor. Cambia la percepción, el valor que se le da a las personas de ahora en adelante, no sólo en el fútbol, sino en general en lo deportivo. Venimos de ser campeonas en Bolivarianos, siendo sede en Valledupar, y eso influyó también".

Celebración de la Selección Colombia femenina mayores AFP

¿Qué decir de ese apoyo de la hinchada?

"Eso es una muestra más; estadios casi llenos y poco a poco es más visible el fútbol en mujeres y con argumentos; se está haciendo de manera integral, siendo visibles con jugadoras que son revelación y las de experiencia que, no tengo dudas de que dejarán un legado, una historia y va a haber generaciones con mucha proyección para todas estas mujeres."

Ahora, la 'pregunta del millón', ¿Cómo ganarle a Brasil?

"(Risas) El orden será determinante, ya que las rivales son jugadoras con una condición técnica increíble. Será importante el orden defensivo, aferrarnos a nuestro buen manejo de balón, juego asociativo, atrevimiento por los costados y poner a las jugadoras determinantes en el área, pero sí priorizaría el orden, sin decir que es un planteamiento 100% defensivo".

Es decir, mantener el cero como prioridad y después mirar...

"En cierta medida sí se podría resumir de esa manera porque el potencial ofensivo de Brasil es bastante importante y, por eso, es tratar de mantener el arco en cero y cuando se tenga el balón, aprovecharlo y tomar ventaja. Han sido semanas duras para Colombia y estos días se espera que se puedan recuperar y que estamos en un muy buen momento".

¿Cómo calificaría esta presentación de la Selección Colombia femenina en la Copa América?

"Satisfactorio. Las expectativas ya las sobrepasaron. Están demostrando que están para grandes cosas y que pueden ser un equipo protagonista, que ya nos codeamos frente a las dos mejores de Sudamérica y para mí es un balance positivo, más allá de lo que suceda el próximo sábado, en la final contra Brasil, en el estadio Alfonso López, de Bucaramanga".

Se imagina el sábado celebrando el título...

"Sería la cereza del pastel porque creo que ellas ya cumplieron a cabalidad con la tarea, pero conociéndolas, sé que van a darlo todo, no se guardarán nada y mucho menos se conformarán, lucharán para obtener el título, que tanto han estado eperando. Somos locales, además, entonces van a dar más del 100% en busca de gritar campeonas de la Copa América".