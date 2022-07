Un radiografía de Linda Caicedo: 'calidosa', comprometida, risueña y humilde

El nombre de Linda Caicedo ha revolucionado el ambiente del fútbol sudamericano femenino en las últimas semanas por su forma de jugar, sus regates y largos recorridos en la cancha. No obstante, esas cualidades ya habían sido detectadas por las personas que la han acompañado a lo largo de su corta, pero fructífera carrera.

Y una de esas personas que conoce bien a la estrella de la Selección Colombia femenina es el entrenador del Deportivo Cali, Jhon Albert Ortiz. No solamente la dirige en el cuadro ‘azucarero’, sino que también la tuvo entre sus filas en la Selección Valle, cuando Linda tenía entre 10 u 11 años.

En charla con Gol Caracol, el profesor Ortiz relató que desde “allí ella mostró sus destellos de buen fútbol” para luego dar “su salto de calidad”. El timonel destaca la humildad que hay en el corazón de la artillera ‘tricolor’, que sigue arraigada a su familia en Villa Gorgona, el pueblo que ama.

El estratega del verde caleño le augura un gran futuro porque como él dice “es muy madura para la edad que tiene”. La ve triunfando en Europa y como una de las referentes de la Selección en algunos años.

¿Cómo es Linda Caicedo no sólo como jugadora sino como persona?

“Es muy querida por todos, más allá de lo que está viviendo ahora, es una niña que se integra muy bien, comparte e interactúa con todas. Me quedo con la humildad que ella maneja, no quiso salir de su pueblo Villa Gorgona, que está a 40 minutos de Cali y el Deportivo Cali le ofrecía vivienda y transporte para que estuviera cerca del club, pero ella prefirió quedarse con su familia. Viaja todos los días a los entrenos, eso es muy loable en ella, no se quiso salir de su terruño, el calor del hogar que siempre es bueno tenerlo y sentirlo; le da un punto a favor de esa humildad en su corazón y que hoy la tiene disfrutando del éxito”.

Jhon Albert Ortiz y Linda Caicedo, luego de un partido del Cali femenino.

Archivo particular

¿Cómo es ella en los entrenamientos, a qué le hace más énfasis?

“Le hemos enfocado mucho en su parte individual, en su técnica individual. Creo que es de explotarle eso, nosotros como cuerpo técnico nunca le vamos a coartar lo que ella tiene, antes que lo pueda potencializar. En el Cali siempre juega libre, de ‘10’ y así mismo es el diálogo con ella. Le decimos: ‘vos eres libre de moverte por todo el campo, coge tu balón, asocia tu equipo, generar todas las oportunidades posibles que tengamos y de ahí para allá disfrute, que para eso está, para el goce'. Claro que tiene que cumplir funciones tácticas; poco a poco va llegando a esa madurez tanto mental como deportiva, ojalá en un futuro tenga mucho más éxito del que tiene”.

¿Usted la dirige en el Deportivo Cali, pero la tenía referenciada antes?

“A Linda la pude tener cuando tenía 10- 11 años en la Selección Valle, creo que fue el primer paso que dio al fútbol, el primer salto de calidad cuando llega allí muy niña, una selección que era Sub-13 y ahí ya empezó a dar esos destellos de buen fútbol”.

¿Cómo fue esa época de Linda Caicedo en la Selección Valle?

“Llega en el 2015 más o menos, como todas llegó en periodo de prueba. De hecho, teníamos alguna referencia de unas niñas y a ella no la teníamos en el radar. Gisela Robledo, que es de esa Selección Valle también, ella llega porque nos las habían referenciado y, Linda, llega unos días después, con su calidad técnica, con su carita de muy niña. Nos reíamos o de pronto le hacíamos alguna broma, porque ella, Gisela y otra niña, que no está en el fútbol, eran las más pequeña del grupo e incluso les decíamos las hermanitas”.

Linda Caicedo en la Selección Valle.

Archivo particular

“Linda llega con su calidad de persona y su riqueza futbolística, lo impensado para muchos que se logró colar en esa Selección Sub-13 con apenas 10 añitos. Después vamos al torneo y salimos campeones, alcanzó a ser 6-7 goles donde no era titular, pero cada que entraba marcaba diferencia, explotaba ese fútbol. Siempre estaba riéndose, entrada a la cancha de esa misma forma, ahora madurado en esa situación, entendiendo que no es una burla, sino que ya no se debe hacer así, pero todavía lo sigue disfrutando”.

¿Cómo es su relación con sus compañeras, cómo la ven en el Cali?

“No tiene preferencias, se integra y comparte. Algo que me ha gustado mucho es que siempre a las niñas de su edad, las jóvenes que van llegando, se les acerca y les habla. Por lo general, la vienen a buscar porque es la niña del grupo y la calidad que tiene; las demás niñas la ven como referente; me gusta que ella se acerca y les habla, es muy bueno porque mentalmente es muy madura para la edad que tiene”.

¿Qué admira de Linda Caicedo?

“La capacidad que tiene para cada día transformase después de situaciones que ha pasado en el fútbol a su corta edad, todo lo que le ha tocado vivir desde muy niña fuera de su casa, compartiendo con niñas mucho más grandes, recibiendo toda esta información y hasta regaños de nosotros los profesores que hemos tenido la oportunidad de estar con ella. La podemos abordar y no tiene el ego arriba, es una más, es muy enfocada en lo que quiere”.

¿Qué le aconseja en cada entrenamiento?

“Siempre le he dicho que donde vaya, sea en las diferentes selecciones juveniles o mayor e incluso aquí con el Deportivo Cali, que ella tiene que ser la mejor de este país y le digo en la forma: tiene que ser, no como la obligación, sino que ella tiene todos los argumentos técnicos, tácticos, físicos, mentales, psicológicos y cognitivos para ser la mejor jugadora de este país. Tiene la edad, hizo el proceso con selecciones Valle, está haciendo el proceso con los clubes y fue campeona, pasó por torneos internacionales, ahora está en una selección mayor. Va por buen camino y podemos decir que va ser una de las mejores, ya le apunta a eso”.

Linda Caicedo marcó el gol de la victoria 1-0 de Colombia sobre Argentina - Foto: Conmebol cris_mattos

Así la ve para el juego contra Brasil, la final de la Copa América femenina

“Estos últimos partidos le han dado lo oportunidad de explotar toda su calidad futbolística, no ha perdido esa buena intención de encarar, de ir al frente siempre, a buscar el arco rival, de encarar a los rivales como tal. Es algo que ya no puede perder y creo que no lo va a perder, porque siempre quiere ir hacia adelante y eso es bueno. Aunque también debe entender que es una jugadora más, que no debe asumir el rótulo de que es la que tiene que definir y llevar a Colombia al título; son diez más al lado de ella y, por el contrario, siendo la más joven, las de experiencia son las que deben direccionarla".

Por último, Jhon Albert habló de cómo ve a Linda en uno años. “Espero verla triunfando en Europa triunfando, haciendo muchos goles, siendo figura en el fútbol europeo, con la banda de capitán, siendo la referente de la Selección Colombia de mayores y la veo mucho más madura y armada desde lo mental y físico; siendo la referente de muchas niñas”.