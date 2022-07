Yamila Rodríguez, tras remontar y clasificar directo al Mundial: "Así es Argentina"

La delantera Yamila Rodríguez, que anotó dos de los tres goles con los que Argentina remontó y venció 3-1 a Paraguay para clasificar al Mundial Femenino de 2023, aseguró que así es la Albiceleste, que no negocia sus principios con nadie y logró una remontada memorable para meterse en la Copa del Mundo.

"Creo que el sacrificio, el corazón, la garra que tiene Argentina no se negocia con nada, nos fuimos en el entretiempo con un gol en contra y pensábamos que no tenía que ser así, que teníamos que remontar, sabíamos que Argentina podía salir a pelear y dar vuelta al partido, más allá de todo lo que pasó", expresó Rodríguez en declaraciones recogidas por la Conmebol.

La delantera de Boca Juniors fue clave para que Argentina consiguiera la clasificación directa a Australia y Nueva Zelanda 2023 en el partido por el tercer puesto de la Copa América Femenina que se jugó en el estadio Centenario de Armenia, un resultado que envió a las paraguayas a la repesca que se disputará en febrero del año entrante.

"Esto es todo el esfuerzo de nosotras, del cuerpo técnico, de toda la gente que nos sigue acá y en la Argentina. Y nada loco, estamos en el Mundial (...) remontamos y así es Argentina", afirmó.

El primero de sus dos tantos lo anotó al minuto 77 y supuso el empate de un partido que lucía enredado para su equipo. En esa anotación, la jugadora de Boca Juniors le ganó en velocidad a sus rivales y venció en el mano a mano a la portera Alicia Bobadilla.

"Gracias a Dios se me abrió el arco, me querían agarrar de todos lados, no se podía, no quería que cobraran una falta ahí, sino que quería que terminara en gol. Creo que nunca me di por vencida", manifestó la delantera, que lideró a la Argentina que jugará su cuarto Mundial Femenino.