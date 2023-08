A Catalina Usme le gustó la "cachetada" que le dio Marruecos a la Selección Colombia femenina

Catalina Usme, capitana de la Selección Colombia femenina, le gustó este jueves la "cachetada" que le propinó Marruecos en el Mundial femenino 2023. Las africanas se impusieron esta jornada a la 'tricolor' por 1-0, en juego del grupo H y con esa caída, las dirigidas por Nelson Abadía culminaron su etapa en la zona de grupos de la cita orbital.

"Dios tiene un camino perfecto para que lo vinimos a hacer aquí, si así se dispuso hay que aceptarlo con tranquilidad. Siempre he dicho que hay que tener mesura tanto para ganar como para perder. Es un muy buen equipo, tuvimos una jugada desafortunada con el penalti, pero hicimos todo que estuvo en nuestras manos para remontarlo, pero eso es lo lindo del fútbol, lo bello, no siempre se puede ganar y cuando a uno le dan una cachetada es mucho mejor porque lo tiene a uno en punticas de pie y vamos a afrontar esos octavos con toda la dedicación del mundo", así inició Catalina Usme su intervención con la prensa este jueves tras la derrota frente a Jamaica.

Para la experimentada futbolista de nuestro país lo importante ahora, pese a la derrota contra las marroquíes, es levantar cabeza, tener mesura y pensar en lo que viene en el Mundial: Los octavos de final, fase en la que medirán fuerzas frente a Jamaica.

"Eso siempre lo hemos dicho en el grupo, uno no puede ser muy derrotista cuando llega la derrota ni muy eufóricos cuando llega la victoria, hay que ser muy mesurados en todo. Se logró el objetivo que era pasar como primeras, a descansar, mirar lo que no hicimos bien, tuvimos un mal primer tiempo todas y hay que aceptarlo, también hay que poner los pies sobre la tierra. En el segundo tiempo tuvimos otra disposición y llegaron las jugadas de ataque que no pudimos concretar", complementó Usme.

Publicidad

Otras declaraciones de Catalina Usme:

*Las favoritas eliminadas del Mundial: Alemania y Francia

"Si uno entraba a una cancha sabiendo lo que va a pasar, pues no tendrá tanta emoción. Quién iba a pensar que todas esas selecciones se iba a quedar, nadie, eso es lo lindo del deporte".

*El juego de Marruecos

"Ellas nos taparon bien las bandas, se trataba de descifrar el partido y de lo que el rival nos planteara. hay que tomarlo de la manera porque esto continúa".

Publicidad

*Jamaica, el próximo rival

"Buen rival como todos en esta Copa del Mundo, de eso se trata, todos vinimos acá con el mismo objetivo. Vamos a replantear muchas cosas, pero este equipo está para grandes cosas. Sigo creyendo fielmente que vamos por ese título, tranquilas y a replantear. Quedan cuatro juegos para la final, nosotros vinimos a jugar los siete".