Aitana Bonmatí, la gran figura de España que está en 'cuartos' del Mundial femenino 2023

La mediocampista Aitana Bonmatí, elegida la mejor jugadora en la goleada de España frente a Suiza , dijo este sábado que su condición de líder en el campo es algo "innato", independiente si lleva o no el brazalete de capitana.

"Tengo algo que llevo innato que es el carácter. Aunque no lleve brazalete, me gusta hablar, comunicar y trasladar ese carácter a todo el equipo cuando no tengo el balón, cuando lo tengo, cuando las cosas van mal", dijo en una rueda de prensa posterior al partido.

Autora de dos goles y una asistencia en la victoria por 1-5 contra Suiza, Aitana ha sido la gran figura del compromiso y ha liderado a España en la histórica clasificación a los cuartos de final del torneo tras batir a Suiza por 1-5 en el Eden Park de Auckland.

Aitana Bonmatí y una nueva celebración con la selección de España frente a Suiza. SAEED KHAN/AFP

La mediocampista destacó que España es "un equipo" y expresó que las 23 jugadoras están muy alegres y "orgullosas" de la hazaña que han conseguido.

Publicidad

"5-1 en una eliminatoria de un Mundial, estar en cuartos, hacer historia... Estamos muy contentas, creo que tenemos que estar muy orgullosas, no es fácil salir así después de lo que pasó en el partido del otro día (0-4 contra Japón)", subrayó la talentosa jugadora de la selección española.

"Este es el momento en el que se ve un equipo y espero que nos queden muchos días aquí", completó Aitana Bonmatí.

España se impuso este sábado por 1-5 frente a Suiza y avanzó, por primera vez en su historia, a los cuartos de final de un Mundial femenino.

Publicidad

La delegación aguarda ahora para conocer su rival en la siguiente etapa, que saldrá del ganador del duelo entre Países Bajos y Sudáfrica, que se enfrentarán este domingo. El próximo compromiso de las españolas será el 11 de agosto en el Estadio Regional de Wellington.

Más repercusiones de la selección de España femenina:

Athenea del Castillo, delantera de la selección española femenina de fútbol, expresó tras batir a Suiza (1-5) y obtener el pase a cuartos de final en la Copa del Mundo por primera vez en la historia, que el equipo "ha dado la cara" después de la derrota contra Japón y que eso "se ve en el resultado".

"El equipo trabaja día tras día para jugar como jugamos, por suerte hoy (sábado) ha podido ser. Un día en el que el equipo tenía que dar la cara, creo que la ha dado, se ve en el resultado en el juego hemos interpretado bien lo que tenemos que hacer", agregó.

Publicidad

"Vilda no nos pide nada, sólo que seamos nosotras mismas. Hay veces que salen mejor y otras peor. Por suerte, el equipo se ha repuesto rápido de esa derrota y ha dado la cara", complementó Athenea del Castillo.

Sobre Aitana Bonmatí, MVP del partido, aseguró que "hace cosas que muy poca gente sabe hacer. Golpea con derecha, con izquierda, y es un privilegio poder jugar con ella y tenerla en esta selección".

Athenea volvió a jugar con la selección en los minutos finales de la segunda parte después de unas pequeñas molestias que parecen haber quedado solo en un susto: "Me he encontrado bien hoy (sábado), con muchas ganas. Estos minutos me han venido muy bien".