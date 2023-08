Aitana Bonmatí y la historia detrás del beso en el guayo de Salma Paralluelo, en España vs. Suecia

Una de las imágenes más virales de la celebración española tras el pase a la final del Mundial fue la de Aitana Bonmatí besando la bota de Salma Paralluelo. Lo más obvio sería pensar que se trató de un festejo por el primero de los dos tantos de España, pero Aitana explica: "¡el gol fue con la pierna derecha!".

Salma, quien a los 19 años es una de las grandes promesas del fútbol femenino, es zurda y lleva tan solo una temporada como futbolista profesional. Por eso, y para el desespero de la centrocampista, siempre acaba eligiendo acomodar el balón a su pierna izquierda, lo que hace que revele su estrategia de juego.

"Yo siempre le digo que intente jugar y chutar con la derecha también. Le digo 'entrénalo porque al final te va a salir. Eres muy joven y tienes tiempo de mejora'. Y ella es consciente totalmente de eso y me dice 'sí, sí, tienes razón' y muchas veces en el entreno lo practica", cuenta.

Como dice el dicho, la práctica hace la perfección y precisamente con un golazo con la pierna derecha Salma inauguró el marcador en el partido en las semifinales frente a Suecia. Con el triunfo asegurado, en plena celebración la extremo se le acerca a Aitana y conmemora su hazaña.

"Me dijo: '¡Aitana, con pierna derecha!' Y entonces nos reímos y le dije, 'mira es que te lo has ganado y al final cuanto más sepas pegarle con las dos piernas más completa vas a ser", rememora la mediocampista.

Un intercambio de palabras -seguido del viral beso de la centrocampista a la bota derecha de Salma- que plasma bien el vínculo entre las jugadoras más experimentadas de la selección con las energéticas novatas que comparten el vestuario español en este Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Sobre Salma, Aitana no ahorra en los elogios y resalta que es una jugadora "única" que, pese a su corta edad, ya aporta mucho, aunque siempre hay cosas que mejorar.

"Tiene 19 años, es una jugadora única, es una jugadora distinta que te aporta cosas que no tenemos y hay que cuidarla. Y, bueno, ella también tiene mucho que mejorar, obviamente lo sabe, pero nos está dando mucho", recalca.

Darlo todo es una constante en esta selección, que ha roto sus propios límites en variadas ocasiones, de la mano de la mezcla de la destreza de las veteranas con la intensidad de las más jóvenes.

"Creo que soy una persona ambiciosa, con carácter e intento siempre transmitir esto al grupo: mis ganas de ganar. Creo que puedo ayudar al grupo de esta forma, contagiándoles esta garra y cada una aporta su granito de arena para que podamos estar delante de momentos como este", matiza la centrocampista.

Y es que Aitana ya es una de las grandes figuras de este Mundial, elegida en dos ocasiones como la mejor jugadora del partido. Tras su doblete en la victoria ante Suiza, muchos han asociado su estilo en el campo con el de Andrés Iniesta, quien es, al lado de Xavi, su mayor ídolo y referente.

"No tengo palabras, la verdad es que es un orgullo que me comparen con Iniesta. ¿Qué decir de este jugador? Siempre digo que es uno de mis ídolos junto con Xavi, creo que hacían un fútbol mejor, un fútbol que le gustaba a todo el mundo. Y nada, yo muy orgullosa de que se me compare con Iniesta", afirmó.

"Siempre intento ver vídeos tanto de él como de Xavi para ser mejor jugadora", concluyó Aitana Bonmatí.