Alexia Putellas: "Ha sido un año muy duro y realmente la he pasado mal"

Alexia Putellas, futbolista de la selección española de fútbol, aseguró este domingo, en declaraciones a la Cadena Cope después de proclamarse campeona del mundo, que este último año "realmente" lo ha pasado "muy mal" y que el fútbol le ha "enseñado muchas caras" de las que ha "aprendido".

Putellas, doble ganadora del Balón de Oro, reconoció abiertamente que no imaginaba hace un año estar con la medalla colgada de campeona del mundo y quiso recordar a todas las jugadoras que han pasado por la selección española y que no consiguieron alzar un título como el que consiguió España tras ganar 1-0 a Inglaterra con un tanto de Olga Carmona.

"Teniendo en cuenta que hace un año me abrieron la rodilla, me pusieron un tendón nuevo que se tenía que convertir en ligamento, todo lo que cuesta y que encima fue un año duro para todo el mundo (mi gente, mi familia, estar lejos de los campos)... no imaginaba esto. Necesitaba jugar y entrenar cuanto antes", dijo.

"Han pasado muchas cosas. Muchos altibajos. Muchas cosas que creía que iba a ser de una manera y no lo fueron. Pero al final esto también es el fútbol. He aprendido muchísimo, cuáles son las prioridades y cuáles no. El fútbol me ha ofrecido muchísimas caras durante este año y durante este Mundial y he aprendido", agregó.

"Realmente lo he pasado muy mal. Esto no es que me haga feliz por mí, me hace feliz por toda la gente que he nombrado, por toda la gente que ha hecho posible que estemos en este Mundial y que lo ganemos. También por toda la afición que nos ha apoyado. Ha sido un año duro por todo lo que ha pasado mientras estaba lesionada. Me hace más feliz por todas estas personas. Me ha pasado como la primera 'Champions', que llegas y luego sientes un poco de vacío. Pero mucha felicidad por toda la gente que se ha alegrado", apuntó.

La jugadora del Barcelona dedicó el trofeo "a mucha gente" que hay detrás de la victoria después de acumular diez años en la selección española. Y, en primer lugar, colocó a las "pioneras" y a todas las que defendieron la camiseta de España con anterioridad: "Esto es de todas ellas. El otro día cuando nos emocionábamos, la primera de tantas, la conversación del banquillo era que somos nosotras las que estamos aquí pero que realmente mucha gente ha pasado por aquí. Vero Boquete, Sonia Bermúdez... Y estamos nosotras y a ellas les habría encantado estar también", manifestó.

Por último, explicó por qué reaccionó mal cuando fue sustituida en semifinales ante Suecia por Salma Paralluelo en el minuto 57: "Sé que se ha hecho muy viral. Principalmente, no juego al fútbol para obtener los halagos de nadie. Cuando pasan estas cosas no me afectan mucho. El gesto no es bonito. Si os contara realmente la historia, no se creería. No me van a creer, me conozco esto. Hay una pequeña descoordinación con que no estaba contenta con lo que había aportado en ese partido", culminó.