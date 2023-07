Carolina Arias: "En Selección Colombia anhelamos ser campeonas del mundo, no tengo miedo en decirlo”

La Selección Colombia debuta el lunes en el Mundial femenino Australia y Nueva Zelanda 2023, y desde ya se palpita lo que será el inicio del camino. Así lo expresó Carolina Arias, lateral de nuestro combinado nacional.

“Esta selección tiene muchos objetivos, y uno de ellos es dejar el nombre de nuestro país en alto, hacer historia. Pero anhelamos ser campeonas del mundo, no tengo miedo en decirlo y que lo sueño”, dijo contundentemente la talentosa jugadora en una entrevista con la Conmebol.

Además, Arias destacó el nivel que se viene mostrando en los primeros partidos del Mundial femenino, que se juega en Oceanía.

“Todo el mundo se esta preparando, este Mundial será muy competitivo, un espectáculo muy lindo. Como lo pueden ver las entradas a tope y es lo que todas queremos transmitir, un gran espectáculo, de todo el fútbol femenino”, aseveró.

Pero Carolina también habló de lo que viene siendo su trabajo para estar lista y poder entregar lo mejor de ella al servicio de la Selección Colombia.

“Me he venido preparando de una manera muy estricta, a veces me paso un poco. Me considero una persona muy perfeccionista, que no solo quiere aportar a Carolina Arias, sino a todo el equipo, siempre mi pensamiento es en conjunto. Me vengo fortaleciendo cada vez más lo que se hace diferente”, agregó.

Acá más declaraciones de Carolina Arias:

*Cómo preparan los partidos

“Me enfoco en que tiene mi equipo, no pienso en el rival, hasta un día o dos días antes del partido. Pienso en qué podemos seguir ajustando, empiezo a evaluar como tal”.

*Recordó lo vivido en la reciente Copa América en Colombia

“Para nosotros ser sede de la Copa América significó mucho, creo que honor, porque de tantos años que hemos venido representando a nuestro país y varias copas. Hemos quedado de segundas, no pudimos agarrar ese titulo, pero hemos demostrado cómo ha evolucionado el fútbol acá en Colombia, no solo desde la jugadora sino también de su estructura. Que tenemos que mejorar mucho más, sí, claro”.

Cabe recordar que la Selección Colombia jugará contra Corea del Sur, este lunes 24 de julio, a las 9:00 p.m. (hora de nuestro país), y que se podrá ver EN VIVO por Gol Caracol y www.golcaracol.com.

Después de enfrentar al combinado asiático, la 'tricolor' dirigida por el técnico Nelson Abadía se medirá a Alemania y cerrará la fase de grupos frente a Marruecos, con el objetivo de pasar a octavos de final del certamen orbital.