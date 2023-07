Catalina Usme, con los pies en la tierra: "No vinimos a ganarle a Alemania, sino a ganar el Mundial"

Día histórico para nuestro país. La Selección Colombia femenina derrotó 2-1 a Alemania, por la fecha dos de la fase de grupos del Mundial, y las reacciones no se han hecho esperar. Una de las que habló, demostrando su liderazgo (no es casualidad que sea la capitana del equipo), fue Catalina Usme. Ante los medios de comunicación, no ocultó su alegría, pero, en especial, se mostró serena y muy tranquila, consciente de que aún resta mucho camino por delante y que lo logrado este domingo 30 de julio es tan solo un paso, de cara a lo que se sueña que es coronarse campeonas.

¿Qué le dijo a las jugadoras, cuando terminó el partido?

"En la experiencia que he tenido en el fútbol, la victoria es muy linda, pero tiene dos momentos y uno de ellos es peligroso porque te lleva, en la cabeza, a imaginarte cosas que no han sucedido y les dije que como equipo lo habíamos logrado, dando un paso importante, pero que también nos teníamos que aplacar porque acá no vinimos a ganarle a Alemania, sino a ganar el Mundial. Así que traté de controlar esa euforia. Las dejé celebrar, pero la victoria dura cinco minutos y la derrota también. Tenemos que recuperarnos, trabajar y pensar en Marruecos".

¿Cómo está el equipo? ¿Cómo lo sintió después de esto?

"Se viene un viaje largo. En el próximo juego se tiene que revalidar lo que se hizo este domingo. Son siete partidos que venimos a disputar y no creer que porque le ganamos a Alemania entonces ya se hizo el trabajo. Lo venimos haciendo bien y hay que seguir por esa línea. Esto tiene parte física, mental, sentimos que estamos en un momento magnífico, convencidas, en un presente muy especial. Antes de salir al campo, les dije que no me importaba que fuera Alemania, tenemos las mismas capacidades, condiciones y somos once contra once, se dará todo".

Catalina Usme celebra su gol con la Selección Colombia. AFP

¿Cuál es el significado de esta victoria histórica?

"Teníamos en la cabeza claro lo que queríamos y teníamos que hacer. Sabíamos que independiente como se presentara el partido, lo íbamos a soportar. Tener tan claro en una estructura, no existe manera de que salgan mal las cosas. Es la ilusión de todas. Un Mundial no se juega cada ocho días y uno debe ponerle toda la garra, amor, orgullo, ganas y lo que llevamos en el corazón, este es el mejor escenario para plasmar todo eso y no guardarse nada. Sabía que el partido lo íbamos a ganar. Estábamos tranquilas y creíamos en nosotras, en que siempre se puede".

Publicidad

¿En qué cree que se diferencia este equipo colombiano?

"Hemos sido un equipo muy creyente, donde todas nos organizamos bien, nos entendemos. Nadie es invencible y nadie está exento de fallar en lo que más fuerte es. Cuando uno se convence de lo que es y se tiene, no hay forma de que las cosas salgan mal. Este equipo no duda de lo que tenemos ni de sus compañeras. Felices por lo que está pasando. Hasta ganar un Mundial como lo he dicho muchas veces. En Colombia hay mucho talento. Sueño con que no sea solo esta vez, sino que lo ganemos, independiente de la categoría que lo logre, pero que lo hagamos".