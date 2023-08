Catalina Usme definió a lo grande y lideró el triunfo 1-0 de Colombia sobre Jamaica, en el Mundial

Magia, fútbol, entereza, entrega, garra y lucha, esas son algunas de las cualidades que en cada partido de la Selección Colombia femenina evidencia Catalina Usme. La centrocampista antioqueña es la líder de la 'tricolor, que este martes 8 de agosto hizo una gran gesta al ganarle 1-0 a Jamaica y llegar por primera vez en la historia de una selección de mayores en esta rama, a los cuartos de final de un Mundial.

Y es que la número '11' de la 'amarilla' sigue escribiendo su nombre en letras doradas, de un zurdazo envió el balón al fondo de la red y batió al minuto 51 a la guardameta de las caribeñas, Rebecca Spencer, quien hasta este martes solamente había recibido un tanto en todo el campeonato orbital, que se disputa en Australia y Nueva Zelanda.

Catalina Usme no dudó contra las jamaiquinas en mostrar su jerarquía, voz y liderazgo dentro del campo. En guiar a la plantilla cuando las caribeñas metieron la pierna fuerte y evitaron que la 'tricolor' pudiese organizar su juego en el tapete verde del estadio Rectangular de Melbourne.

Catalina Usme protesta una falta hacia Mayra Ramírez, en duelo del Mundial contra Jamaica. WILLIAM WEST/AFP

Es toda una 'todoterreno', su visión de juego es impecable, única. De su pierna zurda salieron grandes centros para las de la ofensiva que estuvieron en el campo, caso puntual de Linda Caicedo y Mayra Ramírez y si duda, su gran socia en el campo que es Leicy Santos, con quien siempre tiene una picardía y entendimiento especial.

En todo esta cita orbital Usme ha dicho que el gran objetivo de esta Selección Colombia es salir campeona del mundo, no importa cuál rival hay al frente, la idea siempre es la misma: dar lo mejor de sí, dejar hasta la última gota de sudor en el campo y así lo han hecho hasta el momento las dirigidas por Nelson Abadía.

Y es que la popular 'Cata' Usme no sólo es la que lidera los hilos del mediocampo y es la de las ideas en Colombia, también cuando tiene que colaborar en el fondo no lo duda y muestra entereza; tiene pasión, es una guerrera, no da ni una pelota por perdida; se pone el overol. Muestra personalidad y sus compañeras le siguen; su mando, jefatura y dominio es indispensable.

Sin duda que Catalina Usme es de las mejores futbolistas que ha dado Colombia y en cada oportunidad que tiene con la 'amarilla' muestra que es grande y lo que falta por hacer.

Ahora sigue Inglaterra, actual campeón de Europa en los cuartos de final del Mundial, y allí se espera que como hasta ahora la magia de Usme siga intacta y Colombia no pare de escribir gestas doradas en la rama femenina.