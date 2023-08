Catalina Usme: "El fútbol femenino es mi vida y voy a estar acá hasta que me muera"

Se acabó el sueño de la Selección Colombia en el Mundial de Australia Nueva Zelanda 2023, este sábado, luego de perder 2-1 frente a Inglaterra en los cuartos de final. A pesar de la lucha en los 90 minutos, las europeas fueron más efectivas y se quedaron con el paso a las semifinales. La 'tricolor' firmó su mejor presentación en un campeonato del mundo de mayores, de la mano de Catalina Usme, una de las líderes de esta nómina.

Justamente, la mediocampista y capitana del equipo habló en la zona mixta del Accor Stadium y, entre lágrimas, se refirió sobre la decepción que significa despedirse de este Mundial, en el que se tenía la ilusión de levantar el trofeo de campeonas, como ella misma lo recalcó durante su estadía en territorio oceánico.

"Gracias a todos los colombianos por estar, por levantarse, andar con su buena energía, por respaldar a este equipo. El objetivo de ser campeonas del Mundial no cambia, esta vez no se dio, pero es un grupo maravilloso que debe representar de la mejor manera al país", fueron sus palabras iniciales en diálogo con Marcela Monsalve, enviada especial del Gol Caracol.

"Vivimos mes y medio juntas y yo no lo sentí. Para nuestra generación es difícil salir así de un Mundial, para cuando tuvimos para revertir, nos hicieron dos goles que no nos habían hecho. Estábamos solidas, el fútbol competitivo es así, te da pocas chances", agregó.

Catalina Usme, MVP del juego entre Colombia y Jamaica, por los octavos de final del Mundial femenino 2023. Foto: AFP.

Publicidad

Usme es una de las jugadoras más experimentadas de la Selección y por eso, es una incógnita su presencia en el próximo Mundial: "Aún no lo sé, quisiera pensar que aún me queda otro Mundial, pero es futbol y es un deporte competitivo, y la que mejor esté, será la que asista. Quiero volver y me preparé bien para que la vida me dé la oportunidad. El fútbol femenino es mi vida y voy a estar acá hasta que me muera".

"Podemos y tenemos que cambiar la mentalidad. No podemos escatimar en preparación y debemos continuar soñando en grande", fueron las palabras con las que despidió su intervención.

Colombia se despidió del Mundial femenino con un balance de tres victorias y dos derrotas, en los cinco partidos disputados en Australia-Nueva Zelanda 2023. El camino empezó en el grupo H frente a Corea del Sur, con una victoria 2-0; posteriormente, un gol agónico de Manuela Vanegas dio el triunfo histórico frente a Alemania. La primera fase culminó con una derrota frente a Marruecos. En los octavos de final, Catalina Usme fue la autora del único tanto frente a Jamaica, que puso a las de Nelson Abadía dentro de las ocho mejores.