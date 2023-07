Catalina Usme: “La Selección Colombia quiere llegar a la final del Mundial, no solo ir a participar”

La Selección Colombia femenina trabajó en las recientes horas en Bogotá previo al viaje hacia Australia para el Mundial. Hay mucha expectativa por lo que puedan hacer las futbolistas de la ‘tricolor’, algo de lo que habló Catalina Usme.

La talentosa y experimentada jugadora atendió a la prensa para hablar de cómo está el grupo para encarar el certamen orbital.

“La evolución ha sido bastante significativa, es un Mundial especial para mí, el último Mundial que pude jugar venía de una lesión muy grave y no estuve a punto, no pude disputar un partido completo. Ahora estoy en unos de los mejores momentos deportivamente, con muchas ganas que esto empiece”, afirmó de entrada.

Después de eso, Catalina Usme habló de la ambición que hay en la Selección Colombia, donde piensa en llegar a la final y hasta ser campeonas.

“Quién no quiere ser goleador de un Mundial, pero yo quiero es ser campeona con este equipo, pero lo aportaré lo mejor de mí. Si son goles, ahí estaré porque me encanta, siento que es una de las mejores cosas que hago, pero también quiero aportarle sacrificio, generosidad, ser importante en otras facetas, para lo que me necesiten ahí estaré”, mencionó.

Acá más declaraciones de Catalina Usme:

*Recuerdos de los anteriores mundiales

“Me quedo con la experiencia que viví, con el gol que le hago a Francia, tengo un bonito recuerdo. Hoy en día estamos para grandes cosas, estamos en un momento especial”.

*Una familia es la Selección Colombia

“Este equipo es una familia y tener un buen camerino eso es fundamental, y eso se verá reflejado en la cancha. Es un equipo que tiene más variables, una mezcla interesante de experiencia y juventud”.

*Corea del Sur, uno de los rivales

“Como todo equipo asiático son ordenados y rápidos, pero los partidos previos nos ayudarán para terminar de encajar el equipo. Sabemos la responsabilidad que tenemos con el fútbol femenino colombiano. Hemos analizado bien a los rivales y sabemos de nuestras fortalezas, y dónde les podemos hacer daño”.

*Las mujeres están listas

“Enfocados porque este equipo tiene muchas variantes en ataque, tiene jugadoras importantes en ese rol, la definición es algo a lo que le hemos prestado atención. Hemos encontrado una forma para enfrentar a los equipos de la primera fase. Estamos bien preparadas y será importante meter las opciones que tengamos, porque en el Mundial no son tan recurrentes”

*Experiencia y juventud

“Creo que ahora hay una buena mezcla entre la experiencia y la juventud, somos tres generaciones que estamos y eso nos da una gran mezcla, la ambición que tienen las jóvenes por conseguir algo con esta categoría nos hace aumentar ese nivel, nos hace pensar que nos debemos preparar mejor. Entonces esa competencia sana nos ha hecho un mejor equipo. El crecimiento ha sido de todas”.

*Lo que le ha dado su bagaje en el fútbol

“Lo que a uno le da la experiencia es saber manejar los tiempos de descanso, que han sido bastante importantes, venimos de una seguidilla de partidos bastante compleja, el cuerpo te dice para porque puedes llegar a una lesión. La experiencia de años y lesiones nos ayuda a aprender a prepararnos, pero siento que estoy en mi mejor momento físico. Yo siento que estamos a la par de los mejores equipos del mundo, físicamente. Esa experiencia”.

*El proceso de Colombia en los Mundiales

“En 2011 es el pago del piso, porque cuando uno se enfrenta la primera vez vas con los ojos cerrados, fue darnos cuenta que debíamos mejorar en muchas cosas. En 2015 es que podíamos hacer un poco más, pasar a la siguiente fase fue especial. Pero en 2023 es diferente, este equipo ya tiene la convicción que no solo va a ir a participar, que va a pasar de ronda, tiene la certeza que queremos llegar a una final del mundo, solo depende de nosotras”.