Catalina Usme: “Las selecciones Colombia femeninas tienen para ganar un Mundial; es el principio”

Si algo dejó en evidencia la participación de la Selección Colombia femenina, en el Mundial Australia Nueva Zelanda 2023, fue el liderazgo de Catalina Usme, quien cuenta con una extensa experiencia en el fútbol de alto rendimiento y a la que se le aplaudió ese discurso cargado de sinceridad en cada una de las apariciones públicas que realizó.

La antioqueña, que hizo goles frente a Corea del Sur y Jamaica, tomó las banderas en territorio australiano y encabezó siempre al grupo, además de mostrar convicción y personalidad para asumir retos y buscar apuntar a lo más alto.

Y para hablar del presente, futuro y de otros temas futbolísticos y hasta organizativos más, la experimentada atacante dejó varias reflexiones en su charla de este lunes con 'Mañanas Blu', de 'Blu Radio'. Es claro que dejó en punta varios aspectos, que bien podrían fomentar el crecimiento de nuestro fútbol femenino.

“La verdad vivimos momentos muy maravillosos como equipo, el secreto de este equipo era la unidad que había. Un mes y medio con ellas y no lo sentí, estaba supremamente feliz para vivir un Mundial tan especial queríamos más, este no es el final, sino el principio de un camino éxitos para las selecciones femeninas, tenemos para ir por una Copa del Mundo en todas las categorías”, afirmó de entrada.

Pero Catalina Usme ya ‘pasa la página’ del certamen orbital y sabe que se vienen nuevos compromisos con la Selección Colombia femenina.

“Ahora el foco del equipo está claro en lo que viene que es Copa de Oro, Juegos Olímpicos, este equipo tiene que soñar en grande, demostrarle a las niñas que sí se puede, que se deben preparar mejor, que deben soñar con eso pero hacer un proceso bien hecho para que las cosas se den de la mejor manera”, mencionó.

Leicy Santos celebra junto a Mayra Ramírez, y el resto de jugadoras de la Selección Colombia femenina. AFP

Acá más declaraciones de Catalina Usme:

*Ya en Colombia el primer grupo de futbolistas

“Muy bien, muy tranquilas, un viaje supremamente largo, no nos dio tiempo de llegar al hotel, empacar y salir otra vez, el grupo lo dividieron, pero nos hubiera encantado llegar a todas juntas, pero las que ya llegamos, llegamos tranquilas Estamos en Bogotá, esperando que llegue el grupo completo”.

*Lo que han generado: inspiración

“Para mí fue muy especial, escuchar en un aeropuerto gente llorando, cuando venía cualquiera de las niñas, decir mi niña quiere jugar fútbol al verlas a ustedes. En Australia fue un ambiente increíble, es que estábamos casi en casa, gente súper afiebrada con el equipo, los estadios llenos, fue algo extraordinario”.

*Aún duele la eliminación del Mundial

“Esto es peor que una tusa de una relación, que cosa tan berraca, pero amo lo que hicimos, la mentalidad, su entrega, su disposición, el amor por su país. Llegué muy feliz”.

*El futuro del fútbol femenino

“Sueño con que los procesos de selección comiencen antes, sub-14, sub-15, sub-17, sub-20 y mayores. Que las niñas no arranquen a los 11 o 12 años, que su proceso sea más constante, que tengamos la posibilidad de tener mejores cosas y condiciones. Las cosas hay que ganárselas, demostrarlas y este equipo fue un muy buen ejemplo de eso”.

*Catalina Usme quiere ir al próximo Mundial

“Claro que sí, me voy a preparar muy bien, este no será el techo de Catalina Usme, quiero estar a la altura, me entrenaré lo mejor que pueda para estar en ese Mundial acompañándolas nuevamente y ahí sí claramente me retiraré”.

Catalina Usme disputa un balón con las futbolistas de Jamaica, en duelo del Mundial femenino 2023. WILLIAM WEST/AFP

*Catalina Usme, más vigente que nunca

“Me siento vital futbolísticamente, me siento en mis mejores años y momentos, no he contemplado lo de retirarme, mientras mi cuerpo me lo permita, ahí estaré”.

*Lo sucedido contra Inglaterra

“En torneos tan cortos siempre hay una dosis de suerte, en ese partido, Catalina Pérez venía con una infección en un ojo, digamos que tratamos de tenerla apta para el compromiso, pero fue algo muy complejo. Carolina Arias se lesionó la rodilla empezando el partido, aunque Ana María Guzmán lo hizo de manera maravillosa. En un Mundial te equivocas una vez y te cobran, y eso que comenzamos ganando. Seguimos siendo seres humanos, tuvimos varias opciones de gol que no pudimos convertir, pero de eso se trata”.