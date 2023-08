"Catalina Usme siempre se ha caracterizado por finalizar muy bien; tiene frialdad para definir"

Tras su gran actuación e importante anotación con la Selección Colombia frente a Jamaica, para sellar su paso a los cuartos de final del Mundial femenino 2023; Catalina Usme se ha llevado los reflectores en la jornada de este martes. Y justamente, frente a lo que fue su presentación en la cancha del estadio Rectangular de Melbourne, Andrés Usme, hermano de la ‘11’, habló en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, para analizar la lúcida actuación de la colombiana.

Ahora entrenador en la Selección de Ecuador femenina, Andrés Usme recordó su paso por el fútbol colombiano y los inicios de 'Cata', a quien no solo dirigió, sino que también guió desde muy pequeña en su camino al fútbol profesional: “Ella siempre se ha caracterizado a donde ha estado por priorizar siempre los logros del equipo, nunca pone por delante que tiene que ser la goleadora, que tiene que ser la bota, pero esa misma sencillez con la que dice eso hace que rompa todos los récords”.

“Me siento feliz, como todos los colombianos, son muchos sentimientos, no solo es la familia, sino el orgullo de país, pero mira que cuando trabajamos en América la finalización, ‘Cata’ siempre se ha caracterizado por finalizar muy bien, ella tiene una frase y es que hay que darle un pase a la red. ¿Cuántos jugadores vemos que en esa situación la tiran a cualquier lado?, pero ella tiene una frialdad que yo no sé lo que pasa, si es que le bajan las pulsaciones; tiene esa capacidad, tiene la técnica y la definición”, complementó André Usme, hermano de la jugadora de Colombia.

Sumado a eso, el entrenador destacó la generosidad de Catalina cuando está de frente al arco, mismo motivo por el que ambos han discutido un par de veces: “Con ella siempre hemos peleado, ella puede estar estar con opción de gol y si ve a la compañera mejor ubicada, le da la pelota, miren que contra Marruecos Mayra le saca un balón a ‘Cata’, pero prefirió darle la pelota a Linda Caicedo”.

Catalina Usme celebra su victoria con la Selección Colombia femenina sobre Alemania, en el Mundial AFP

Publicidad

*Otras declaraciones:

¿Qué habilidades o características puede destacar de Catalina Usme?

“’Cata’ es una excelente centradora cuando se tira a un costado y tira centros generalmente llega bien a la compañera. Es una mujer que tiene los pies sobre la tierra, tiene un discurso de que no hay que conformarse, mirar donde puede crecer. Recuerdo en su segunda lesión, le dijeron tu no vuelves a jugar futbol y vea”.

¿Qué puede destacar de su hermana?

”Ella es mujer de convicciones. Cuando no existía el futbol profesional, un día me dice mi mamá que hable con ella para estudiar y más que se ganó una beca, pero cuando fui a hablarle de una vez me respondió que para estudiar tenía toda la vida, que la liga iba a existir y ganaría grandes cosas en el fútbol".

Publicidad

¿Ella considera la posibilidad de ser entrenadora?

"Catalina quiere ser dirigente, porque ella lo hace muy bien, yo dirigí un año y ella fue mi asistente, ve muy bien el fútbol, más su carácter tiene todo. Pero quiere ser dirigente porque ellos son los que toman las decisiones, uno como técnico tiene que obedecer, yo le dije bueno, ese es un camino que tiene que emprender y al final lo que quieres es que el fútbol femenino crezca”.