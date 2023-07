No, gracias.

Colombia vs. Alemania EN VIVO Mundial femenino 2023: vea en Gol Caracol y www.golcaracol.com La Selección Colombia vs. Alemania EN VIVO, este 30 de julio por la segunda fecha del grupo H en el Mundial femenino Australia Nueva Zelanda 2023. El balón se moverá a las 4:30 a.m.