Colombia vs. Marruecos, en el Mundial femenino: así es la árbitra María Sole Ferrieri

Este jueves, desde las 5 de la mañana (hora de nuestro país), la Selección Colombia femenina enfrentará a su similar de Marruecos, en la tercera fecha del grupo H del Mundial Australia y Nueva Zelanda 2023. Y para este compromiso, que define clasificadas a los octavos de final, fue designada la italiana María Sole Ferrieri.

Precisamente para hacer un análisis de la jueza designada para el campeonato FIFA, en Gol Caracol consultamos al analista José Borda, quien comenzó destacando que "la italiana, de 33 años, pitará su segundo juego en el torneo, ya que antes dirigió Japón vs Costa Rica. Le dieron la confianza nuevamente".

Borda resaltó que María Sole "en el ámbito internacional tiene bastante experiencia, estuvo en el Mundial Sub-17 de la India y en el Sudamericano Sub-20 que se jugó en Chile. Y ya en su país lleva 3 juegos dirigidos en la Serie A masculina. Como árbitra es conciliadora, le gusta hablarle a la jugadoras, no saca muchas tarjetas, apenas dos amarilla por juego, valora bien las faltas y se compromete en las áreas".

Además de eso, el antiguo árbitro del fútbol profesional colombiano complementó su concepto y apunto que "a la italiana le gusta mantener el control del juego mediante el diálogo y sanciona en promedio una falta, cada 4 minutos".

Con esa experiencia comprobada no se espera que tenga contratiempos mayores para encarar el control arbitral de Colombia vs. Marruecos, tal y como lo comentó el analista arbitral. "Como ya tiene experiencia en el fútbol masculino de primera y segunda división en Italia, el partido no le debe causar muchos problemas y de seguro hará bien las cosas. Además, hay que tener en cuenta, que está compitiendo por ganarse también un partido en las fases finales".

Para José Borda, dando un vistazo atrás, la Selección Colombia femenina ha contado con arbitrajes correctos y se tiene la expectativa que en la tercera jornada mundialista no sea la excepción.