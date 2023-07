Colombia vs Marruecos: hora y dónde ver EN VIVO el partido del Mundial Femenino

La Selección Colombia logró este domingo 30 de julio un épico triunfo por 2-1 sobre Alemania, en Sídney, con un gol en el último aliento de Manuela Vanegas. Con los tres puntos en el bolsillo, la 'tricolor' llegó a 6 puntos en el grupo H y con ello ya lograron su paso a los octavos de final de la cita orbital.

Linda Caicedo, Catalina Usme, Daniela Montoya, Lorena Bedoya y Mayra Ramírez, han sido algunas de las figuras que han brillado hasta ahora en tierras oceánicas; primando siempre el colectivo. Ellas más el resto de futbolistas de la 'amarilla' ya tienen en la mira a su próximo rival en la fase de grupos, el cual será Marruecos. La fecha establecida es el jueves 3 de agosto.

Hora y dónde ver el partido EN VIVO ONLINE

El partido de la tercera fecha del grupo H del Mundial femenino Australia y Nueva Zelanda 2023 entre las selecciones de Colombia y Marruecos se podrá ver EN VIVO desde las 5:00 de la mañana en Gol Caracol y por www.golcaracol.com.; y la previa será desde las 4:30 a.m.

Mayra Ramírez con la Selección Colombia femenina - Foto: AFP DAVID GRAY/AFP

La transmisión de este juego mundialista contará con el grupo de expertos y analistas de Gol Caracol y estará liderada por Javier Hernández Bonnet, nuestro director general, y contará con la narración de Carlos Alberto Morales, y los comentarios de la técnica invitada Yinaris García y en las estadísticas y datos estará Juan Camilo Vargas.

La prueba táctica para enfrentar a Marruecos

En el grupo H del Mundial femenino 2023 las llamadas a avanzar a la siguiente fase son las colombianas y las alemanas, pero ahora nada está escrito en esta zona luego del triunfo de Marruecos.

El 1-0 sobre Corea del Sur significó su primer triunfo en una Copa del Mundo y revivió sus opciones de avanzar en el torneo, ahora el un 'hueso duro de roer' será Colombia y en la 'amarilla' están más que listas para finalizar la fase de grupos con puntaje perfecto.

"Se viene un viaje largo. En el próximo juego se tiene que revalidar lo que se hizo este domingo. Son siete partidos que venimos a disputar y no creer que porque le ganamos a Alemania entonces ya se hizo el trabajo. Lo venimos haciendo bien y hay que seguir por esa línea. Esto tiene parte física, mental, sentimos que estamos en un momento magnífico, convencidas, en un presente muy especial. Antes de salir al campo, les dije que no me importaba que fuera Alemania, tenemos las mismas capacidades, condiciones y somos once contra once, se dará todo", dijo Catalina Usme al finalizar el juego frente a las alemanas.

Con ese panorama, resulta imperdible observar el partido de la tercera jornada del Mundial femenino entre Colombia vs. marruecos, que se verá EN VIVO en Gol Caracol y www.golcaracol.com.

El plantel de la Selección Colombia femenina entonan el himno de nuestro país con mucha emoción. DAVID GRAY/AFP