Daniela Montoya sobre el primer gol de la Selección Colombia en un Mundial: "fue algo increíble"

La Selección Colombia disputará su cuarto Mundial de fútbol femenino en su historia. Esta vez, Daniela Montoya, capitana y autora del primer gol en la historia de las Copas del Mundo para Colombia, recuerda lo que significó haber logrado marcar esa anotación que quedó como un hito para el fútbol colombiano y que marcó un precedente de cara a participar en las próximas citas mundialistas.

En primera instancia, Montoya recordó lo que significó el Mundial de Alemania 2011, en donde la Selección Colombia cayó eliminada en fase de grupos siendo la última del Grupo C con un punto y sin poder siquiera anotar un gol. Sin embargo, recalcó que esa mentalidad había cambiado en Canadá 2015. "Ese gol en el 2015 en Canadá fue algo increíble. Solo con nombrarlo me emocionó porque era mi segundo mundial mayores y no hemos logrado hacer un gol en el pasado, entonces queríamos sinceramente y teníamos la convicción de que íbamos a hacer historia", aseguró la mediocampista.

Aun así, Daniela Montoya tenía la convicción de que algo iba a pasar en ese Mundial, un pálpito fue más que suficiente para empezar a soñar con hacer aquel histórico gol. "Yo tenía algo, un palpito en el corazón, algo me lo decía Dios que ese día iba a marcar porque no soy una jugadora de marcar muchos goles y yo decía que Dios me tiene para cosas grandes y que me iba a dar esa bendición", afirmó con emoción.

Finalmente, y luego de tanto insistir en aquel partido contra México, una pelota fue cedida por una compañera para Daniela Montoya. Allí, en el borde del área, sin pensarlo mucho, metió un tremendo zapatazo al palo cruzado que primero besó el larguero antes de entrar. Así, lo recordó Daniela: "Yo decía: 'me gasté el gol de la vida' y fue un momento que siempre va a quedar y poder hablar, aportarle ahí a la Selección Colombia, hacer el gol, el primero en un mundial y hacerlo yo y de esa magnitud, es simplemente emocionante", dijo la futbolista paisa.

Este fue el primer gol de Colombia en la historia de los Mundiales Femeninos de Mayores. Lo anotó Daniela Montoya a México en el minuto 82 en el empate 1-1. Fue en el Mundial Canadá 2015. pic.twitter.com/1uNzSPboao — Thomas 🎤📻 (@Thomasbeltran) July 18, 2023

Publicidad

Tras ello, terminó agradeciendo a sus compañeras de selección de aquel entonces y dejando muy en claro la importancia que significa lo que fue el primer gol de la Selección Colombia en lo que es la máxima cita del mundo de selecciones del fútbol femenino: un Mundial de la FIFA. "Es algo que nunca se me va a olvidar y obviamente gracias a mis compañeras son estos logros individuales", culminó la actual jugadora de Atlético Nacional.

Ahora, la capitana de la Selección Colombia se prepara para vivir lo que será su cuarto Mundial. El combinado nacional tendrá que debutar en la fase de grupos del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda contra Corea del Sur, este lunes 24, de julio en la ciudad de Sidney. La pelota rodará a las 9:00 p.m (hora de Colombia) y usted lo podrá disfrutar a través de la señal de televisión de Gol Caracol y por www.golcaracol.com.

"𝗦𝗼𝗹𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗻𝗼𝗺𝗯𝗿𝗮𝗿 𝗲𝘀𝗲 𝗴𝗼𝗹 𝗺𝗲 𝗲𝗺𝗼𝗰𝗶𝗼𝗻𝗼"🤩⚽



¡Daniela Montoya, la dueña del primer gol de Colombia en la historia de la #FIFAWWC! 🇨🇴 🔝 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 24, 2023