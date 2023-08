Ekaterina Koroleva, árbitra de Colombia vs Inglaterra en Mundial femenino bajo la lupa de José Borda

La arbitra norteamericana de 36 años y origen ruso Ekaterina Koroleva fue designada para el juego de cuartos de final del Mundial Femenino Australia y Nueva Zelanda 2023 entre las selecciones de Colombia e Inglaterra, que se jugará en la ciudad de Sídney este sábado (5:30 a.m.).

Lo primero que hay que decir es que Koraleva tiene buena experiencia en el ámbito internacional y ha participado en cuatro mundiales femeninos de la FIFA (dos, Sub-17 en Jordania 2016 y, en Uruguay 2018. Y dos de Mayores; Francia 2019 y Australia 2023).

Y en la presente Copa del Mundo 2023 ya dirigió dos partidos Suecia vs. Sudáfrica y Japón vs. España y en dichos compromisos su rendimiento fue óptimo y no tuvo problemas técnicos, ni disciplinarios. Aprobó y dejó buenas sensaciones.

Es una árbitra de buenos modales para dirigir, no confronta las jugadoras, le da mucha fluidez al juego, pita una falta cada 5 minutos, no es de línea dura, ya que apenas saca dos tarjeta amarillas por partido. Como dato clave en este mundial no ha pitado penaltis, no ha tenido llamados por parte del VAR y no ha expulsado jugadoras.

Ekaterina Koroleva será la segunda vez que le dirigirá un partido a la Selección Colombia femenina, el año pasado le pitó contra Estados Unidos, en un compromiso de fogueo.

El partido al ser de eliminación directa tendrá un alto grado de dificultad para la jueza norteamericana, dónde tendrá que valorar muy bien las faltas, ser drástica en la parte disciplinaria, sin dar muchas largas a las jugadoras y estar atenta a los incidentes del mismo, si quiere le termine bien.

Es un partido complicado por los rivales que se enfrentan, pero la experiencia de la arbitra estadounidense le servirá para sacarlo adelante.