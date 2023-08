El Mundial femenino 2023 fue apasionante al máximo y España mostró todo su fibra

En el Accor Stadium de Sídney tuvo lugar el emocionante encuentro entre España e Inglaterra. Desde el pitazo inicial, las "leonas" tomaron las riendas del juego, sin embargo, el equipo español creó varias oportunidades de gol que mantenían al público al borde de sus asientos. La presión constante sobre la defensa inglesa dejaba en claro las intenciones de España de asegurar su lugar en la historia del fútbol femenino.

Fue al minuto 29 del primer tiempo, cuando Olga Carmona abrió el marcador tras un remate imparable al segundo palo de Earps. La arquera inglesa demostró su fibra tras atajar algunos remates de las españolas convirtiéndose en figura. En el segundo tiempo, Jenni Hermoso pudo dar la estocada final, después de que el VAR diera un penalti a España por una mano en el área inglesa, pero de nuevo aparecía Earps atajando de forma magistral el cobro.

Al final del partido, Inglaterra buscó poder igualar y España aumentar, pero el marcador no se movió, a los 90 + 14 fue el pitazo final y España se proclamó Campeón por primera vez en su historia. ¡Con este título España lo ha conquistado todo! es la primera selección en la historia del fútbol femenino que logra ser vigente campeona del mundo en todas las categorías: sub 17, sub 20 y mayores.

Pero, así como resaltamos el juego y la fibra del equipo español, también hay que resaltar a las estrellas que brillaron individualmente y le dieron un nivel superior a esta edición del mundial femenino, resaltemos a las deportistas con más fibra:

Aitana Bonmati surgió como la verdadera forjadora de la victoria para el equipo español, demostrando una fibra inquebrantable en cada paso hacia el título. Su liderazgo en el mediocampo se convirtió en el motor que impulsó a España hacia la gloria, con tres goles cruciales y dos asistencias decisivas. Estas hazañas en el campo la llevaron a ser galardonada con el prestigioso Balón de Oro. Aitana no solo triunfó en el mundial, sino que su año estuvo lleno de logros, pues fue campeona en la Liga, la Liga de Campeones Femenina y la Supercopa de España, consolidando su legado en el Barcelona. También fue nombrada la mejor jugadora de la Liga de Campeones en 2022-23.

Por su parte Salma Paralluelo, también de España, se alzó con el merecido premio a la mejor jugadora joven del torneo. Su destacada actuación a lo largo del mundial respaldó plenamente esta distinción. Con solo 19 años, ya ostenta un palmarés deslumbrante que trasciende no solo en el ámbito futbolístico, sino también en el atletismo.

En el 2018 en la categoría sub 17 de fútbol fue campeona europea y campeona del mundo; en 2019 y 2020 estuvo en el atletismo, donde batió varios récords representando a su país. Pero al final volvió al fútbol en el 2022, convirtiéndose en campeona del mundo sub 20 y ese mismo año fue fichada por el FC Barcelona. Fue entonces cuando comenzó un año lleno de gloria, con la camiseta azulgrana en el 2023 fue campeona de La Liga, de la Súper Copa y de la Champions League. Su versatilidad y talento excepcionales la han convertido en el centro de atención, muchos las han llamado “la chica prodigio” que promete un futuro lleno de éxitos y logros aún más impresionantes.

El próximo jueves seguiremos conectados al mundial femenino que dejó datos sin precedentes, goles llenos de fibra y más emociones. Además, le pondremos la “Óptica” a la Vuelta España que iniciará este próximo 26 de agosto.