Elexa Bahr, a cumplir un sueño con la Selección Colombia femenina: una historia "única y compleja"

"Ni antes, ni después, todo se da a su debido tiempo". Cuánta verdad hay en esa frase, pero, de igual manera, qué difícil es no desesperarse, comprenderla y aplicarla. A veces, uno quisiera que todo fuera ya, pero existen otros factores que van jugando un papel en ese camino, o sino que lo diga Elexa Bahr, quien, a sus 25 años, sí que lo ha vivido y de qué manera.

Esta joven jugadora cuenta con tres nacionales: Estados Unidos (donde nació), Honduras (por su padre) y Colombia (por la mamá). Pero, desde pequeña, tuvo claro a qué país soñaba con representar. El amarillo, azul y rojo llamaba y se enfocó en lograr ese objetivo. El proceso no fue nada fácil y hubo momentos complicados, pero, por su forma de ser, lo consiguió.

Su entorno es muy futbolero, lo que hizo que el amor por este deporte se sembrara de inmediato. Todo empezó bien y se iban dando las cosas. Sin embargo, no todo es 'color de rosa' y las dificultades aparecieron, hasta el punto de que en un momento llegaron a pensar en dar un paso al costado. Pero no iban a botar a la basura tanto esfuerzo y sacrificio hecho.

El que sabe esperar, recibe sus oportunidades. Pasó por Gwinnett Soccer Association 98, South Carolina Gamecocks, Club Deportivo Elemental Racing Féminas y, finalmente, arribó a nuestro país. Deportivo Cali fue la primera parada y luego fue el turno de América de Cali, donde se encuentra en la actualidad. Eso sí, el sueño mayor se cumplió con la 'tricolor'.

No solo fue convocada por primera vez a la Selección Colombia femenina absoluta, sino que, además, estuvo presente en la pasada edición de la Copa América, donde quedaron subcampeonas. Esto iba dando señales de que las cosas iban bien y efectivamente: llamada por el entrenador Nelson Abadía para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. ¡Sueño cumplido!

Selección Colombia femenina - Foto: Colprensa

Ahora, este lunes 24 de julio, sobre las 9:00 de la noche (Hora de nuestro país), será el anhelado debut, frente a Corea del Sur, en el Sydney Football Stadium. La presencia de Elexa Bahr en la cancha no es confirmada y habrá que aguardar por lo que decida el cuerpo técnico, pero la ilusión y fe de ella y su familia es inigualable. Así se lo contaron a Gol Caracol.

Alex, su padre, dio detalles de lo que ha sido este camino. Sus inicios, cómo surgió el amor por el fútbol, explicó por qué por muy poco renuncian a este sueño, el diferencial de Elexa, las dificultades que han sabido sortear, el mejor consejo que le ha podido dar, dónde le gustaría verla, un día a día de ella, en fin, conocimos toda clase de detalles de esta delantera.

Elexa Bahr, futbolista de la Selección Colombia femenina y convocada al Mundial de Australia y Nueva Zelanda Instagram Oficial de Elexa Bahr

¿Cómo han sido las horas previas al debut de la Selección Colombia femenia en el Mundial?

"Estamos muy contentos. Primero, le damos gracias a Dios por todas las cosas que se han dado y más por ella y las demás jugadoras. Esperando el momento del debut y, ahora, a apoyar a Colombia. Lo que más queremos es que las cosas salgan muy bien, se den de la mejor manera y los resultados sean los esperados para seguir avanzando en la Copa del Mundo".

¿Qué le ha dicho Elexa, en estos días, ya bajo el ambiente de Mundial que se está viviendo?

"Fue un sueño cumplido. Ella está muy contenta, enfocada, trabajando y nunca conformándose. Está demasiado contenta por la convocatoria al Mundial. Ahora, solo resta esperar por la oportunidad y que la sepa aprovechar. Está concentrada y atenta a que todo salga bien, deseando que lo que que deba hacer y sus compañeras sea muy bueno y para su bien".

¿Cuál fue la reacción, cuando se confirmó la convocatoria de su hija para esta cita orbital?

"Hubo sentimiento de gratitud con Dios. No es fácil. Toda jugadora tiene su historia y la de ella ha sido compleja, ya que ha venido trabajando fuerte, concentrada, superando pruebas, en fin. Cuando aparece la lista, una emoción grande, con lágrimas de alegría. A veces no se tienen palabras para expresar o explicar esto, pero es muy hermoso. Se va bien".

Hablando de que "cada jugadora tiene su historia", ¿Qué tiene de especial la de Elexa?

"Las cosas que ha logrado son únicas. Desde pequeña siempre tuvo visión hacia Colombia y le gustaba. La carrera de ella dio un giro diferente porque empezó por Honduras, fue llamada a la Selección de Estados Unidos, pero siempre tuvo claro que quería Colombia. Algo que le admiro es que nunca se da por vencida, lo da todo y busca la manera de cumplir todo".

Celebración de la Selección Colombia femenina, tras una victoria AFP

Incluso pasó por España, cuando fichó por Club Deportivo Elemental Racing Féminas...

"Su proceso fue diferente y muy particular. Ella tuvo que emigrar al futbol de España para cumplir el objetivo que tenía de que la miraran en Colombia y poder jugar allí, con el fin de estar más cerca de un posible llamado a la Selección. Todo fue como al revés. Muchas jugadoras están en Colombia y quieren salir, en el caso de ella no y fue salir para volver y seguir".

Esto que nos cuenta da una luz de Elexa como persona, pero, ¿Cómo es ella?

"Muy enfocada. Desde pequeña ha sabido lo que quiere y, desde ahí, empezó a trabajar. Es muy profesional. Cuando se le mete algo en la cabeza, lo logra y consigue sus metas. Además, es trabajadora y humilde, demasiado amable, amistosa y siempre tiene una sonrisa en su rostro. Por ahí tuvo un pequeño error hace poco, pero son cosas que pasan en el fútbol".

A propósito de ese revés, ¿De qué manera se manejó y que impacto tuvo en la interna?

"Fue un inconveniente en la recta final del campeonato nacional, que llevó a una expulsión de cinco juegos, pero creo que es algo que le pasa a cualquier jugadora. Perdió la cabeza y falló, pero, al final, lo importante es que fue un aprendizaje y le ayudó a crecer. No todo puede ser color de rosa y esos momentos complejos ayudan a fortalecerse y aclarar todo".

Como padre, ¿Cuál ha sido el principal consejo que le ha dado y la ha marcado?

"Hay algo que tiene marcado en su pecho y que le he dicho desde pequeña y es que trabaje con humildad. Con esa base, se trabaja duro, se gana respeto, se respeta a los demás, permite estar primera, en fin. De hecho, tiene un tatuaje en el que dice "be humble", es decir, "sé humilde". Se lo he inculcado siempre y creo que le ha funcionado porque ahí va".

Elexa Bahr, futbolista de la Selección Colombia femenina, en partido preparatorio contra Estados Unidos AFP

¿Por qué Colombia? Estuvo en Estados Unidos, Honduras, ¿Hay alguna razón?

"Esto viene por los abuelos maternos. Ambos eran de Bogotá, uno le iba a Santa Fe, el otro a Millonarios y creció en medio de eso, viendo fútbol colombiano y le llamó la atención. El abuelo le dijo que un día iba a llegar a jugar en Colombia, que trabajara. Lastimosamente, no la pudo ver, ambos fallecieron, pero seguro estarán orgullosos, viéndola desde el cielo".

Igual, esa vena del fútbol también vendrá por usted, ¿no?

"(Risas) Los dos, mi esposa también gusta del deporte, pero es cierto que en mi familia tenemos una trayectoria futbolera: mi abuelo, mi papá, mi hermano jugó profesional, mis primos, en fin, siempre hemos estado ahí involucrados adentro de ese mundo. Lógicamente, al estar rodeada de ese mundo, Elexa fue tomándole el gusto hasta que lo vio como su vida".

Hablando de la familia, ¿Cuál ha sido el rol o papel de ustedes en este camino?

"Desde el inicio, en la familia, la hemos apoyado. Siempre hemos estado, diciéndole que esté concentrada, lo de todo y no solo en la Selección, sino en el club donde esté. La respaldamos, la escuchamos, miramos qué necesita, estamos atentos y le damos la mano, con un consejo, una palabra, guiándola, en fin. El respaldo ha sido siempre y seguiremos a su lado".

En el día a día, ¿Cómo es Elexa y cuál su diferencial?

"Hace un trabajo muy profesional siempre, teniendo claro lo que quiere. Trata de llegar muy temprano a las prácticas con el fin de prepararse más. Calienta, hace algo extra, le gusta quedarse después de los entrenamientos y practica una que otra cosa, como definición. De hecho, ya maneja bien las dos piernas. En ese sentido en particular es muy profesional".

Elexa Bahr (número 23) festeja una victoria con la Selección Colombia femenina AFP

Hace instantes, hablaba de las dificultades, que no fueron pocas. ¿Alguna vez pensaron en 'botar la toalla'?

"No fue fácil. Son cosas de la vida, pero sí, en un momento, cuando se gradúa de la universidad, le salen cinco equipos de Europa y se acordó todo con uno de ellos. Al ver esto, nos dice que salgamos del país para despedirla, lo hicimos como un regalo, pasamos Navidad y cuando íbamos regresando,nos llaman y dicen que el club se retractó y todo se complicó".

Y conseguir equipo se convirtió en una tarea complicada en ese momento...

"Pasamos de tener cinco oportunidades a ninguna. Empezamos a tocar puertas, no salía nada y solo le decía que Dios iba a tener algo mejor. Tal fue el desespero que llegó el momento en el que quería dejar el fútbol porque se cayó todo. En ese momento, uno no lo entiende, pero las cosas pasan por algo. A los dos meses, empezó la pandemia y se enredó más".

¿Cómo lo resuelven y en qué punto ella entiende que solo fue una prueba?

"Creo que al final Dios nos protegió porque se hubiera ido del país, la cogía la pandemia fuera de casa, estaríamos lejos, en fin. Entonces siento que todo pasa por algo. Un año después apareció la oportunidad del Racing de Santander y volvió a lo suyo. Enfocada, dándolo toda y, ahora, está en un Mundial, con la ilusión de hacerlo bien y trabajando con toda".

Todo lo que vivieron, ya estuvo en Copa América, ahora un Mundial, ¿Dónde quisiera verla?

"Hay una meta que tenemos después del Mundial y es trabajar fuerte para que la sigan convocando a la Selección y luego representar al país en los Juegos Olímpicos. Seguirse cuidando, ojalá no haya lesiones y sueño con verla en el fútbol élite de Europa, en España o Inglaterra. Además, quiere retirarse jugando en el fútbol colombiano, pero falta mucho (risas)".