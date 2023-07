Elexa Bahr: "Este Mundial es muy especial para mí, es realmente un sueño que he tenido toda mi vida”

A dos días de que la Selección Colombia femenina debut en el Mundial Australia y Nueva Zelanda 2023, las expectativas y sensaciones de lo que será la primera presentación ‘tricolor’ son altas. Es por eso que en atención a prensa, Elexa Bahr, se refirió a varios temas el combinado nacional y su experiencia en este, que representa a nivel personal, su primer certamen orbital.

Frente a varios medios de comunicación, que hicieron presencia para cuestionarle sobre el presente de la Selección y su debut mundialista, la actual futbolista de América de Cali aclaró el panorama y develó reveladores detalles de lo que han sido estos días de preparación y disfrute en territorio oceánico.

“Realmente esta experiencia es muy especial para mí, es un sueño que he tenido toda mi vida y para llegar aquí es muy chévere. Disfruto jugar para Colombia”, indicó inicialmente Elexa, quien también destacó la importancia de contar con una mezcla entre juventud y veteranía dentro del terreno de juego: “Esto ayuda muchísimo, tengo muchos nervios, que son normales, pero Daniela Montoya y Catalina Usme ya saben cómo es, han estado aquí y nos pueden ayudar a nosotras”.

Además, Bahr afirmó que todavía no ha hablado con Nelson Abadía sobre la que será su posición y función a cumplir en el terreno de juego, pero, por las diferentes prácticas realizadas ya prevé lo que podría ser: “El profe no ha dicho nada, pero desde entrenos y eso me voy a jugar de delantera, puede ser derecha, izquierda o en punta y para mí no importa la idea es ayudar al equipo y si es como portera, me toca”.

Publicidad

“El clima es un poco duro, pero estamos muy bien, acostumbradas, el tiempo y cambio de horario fue difícil, pero ya llevamos dos semanas”, agregó la atacante de 25 años, que admitió el viaje a Australia tuvo sus implicaciones complejas de afrontar, sin embargo, ya están concentradas en el compromiso del lunes 24 de julio.

*Otras declaraciones:

La familia como motor…

“Mi familia me ha apoyado muchísimo, sin ellos no estaría aquí, tener mi padre en Australia es un sueño porque él fue el primer entrenador que tuve y ha jugado mucho fútbol y ver a su hija jugando es como hacerlo realidad”.

¿Qué han analizado de Corea del Sur?

“Corea va a enfrentarnos con mucho nivel, fuerza y cosas que no conoceremos solo viendo los partidos; en este momento estamos enfocadas nosotras y en mejorar lo nuestro, mismo con lo que ellas van a tener que ser cuidadosas”.