España monarca absoluta del fútbol femenino, tras consagración en Australia y Nueva Zelanda

La selección femenina de mayores ha completado la triple corona del fútbol femenino español, al ganar el Mundial absoluto, en Sídney, tras imponerse en la final a Inglaterra. Un gol de Olga Carmona certificó el triunfo de la 'Roja' que completa un éxito sin parangón, al ser España también la vigente campeona universal en categoría Sub-17 y Sub-20.

El 30 de octubre de 2022, España consiguió su segundo Mundial Sub-17 en Mumbai (India), donde el cuadro dirigido por Kenio Gonzalo se impuso en la final a Colombia por 1-0 con un autogol de Ana María Guzmán.

También en 2022, pero el 28 de agosto, la selección española se colgó el oro en el Mundial Sub-20 de Costa Rica. En el estadio Nacional de San José, la 'Roja' derrotó por 3-1 a Japón con una diana de Inma Gabarro y un doblete de Salma Paralluelo, protagonista indiscutible también del título absoluto en Australia y Nueva Zelanda que completa la triple corona.

Aitana, figura del equipo se pronunció

La internacional española Aitana Bonmatí contó tras proclamarse campeona del mundo que "hemos sabido sufrir, disfrutar, hemos tenido nuestras ocasiones y hemos ganado. Estoy muy feliz, muy orgullosa, ahora celebrarlo y disfrutarlo, porque es la ilusión de cualquier futbolista".

Bonmatí, que fue la mejor jugadora de la final de la Liga de Campeones que ganó el Barcelona y este domingo fue elegida la mejor del Mundial, valoró: "A nivel deportivo ha ido un año excepcional, cuando jugaba con los niños de pequeña, cuando no existía el fútbol femenino profesional".

"Quería agradecer a las personas que han abierto camino y se lo han dejado todo. Todas hemos roto barreras, por un futuro espectacular", finalizó.

Aitana Bonmati, mejor jugadora del Mundial Femenino 2023 Foto: AFP

Ellas sabían que podían hacer historia

Ivana Andrés, central y capitana de la selección de fútbol española, aseguró después de proclamarse campeona del mundo con la 'Roja' tras desbancar a Inglaterra (1-0), que vivieron el duelo "muy intensamente y con muchos nervios" pero que sabían "que lo podíamos hacer" y que debían luchar por ello.

"He vivido el duelo muy intensamente, con muchos nervios. Nosotras sabíamos que lo teníamos ahí y que lo podíamos hacer. Hemos creído y confiado hasta el final, hemos luchado como jabatas, ha sido un 'trabajazo' enorme del equipo y estamos muy felices", expresó la jugadora del Real Madrid.

La central salió al terreno de juego en la segunda parte como cambio obligado después de la lesión de Laia Codina en el minuto 73: "He salido corriendo porque Laia (Codina) se había lesionado, no me ha dado tiempo a calentar pero en un partido así da igual porque sales caliente", confesó.

"Este Mundial va por todas las pioneras y esas niñas que ahora van a empezar a jugar al fútbol", agregó para finalizar.