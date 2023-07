Felipe Taborda: "Colombia ha venido realizando un buen trabajo, las jugadoras están comprometidas"

Felipe Taborda es un amplío conocedor del fútbol femenino de nuestro país y es el único técnico, que hasta el momento, ha clasificado a los octavos de final a una selección en esta rama en un Mundial de mayores, tal como sucedió en Canadá 2015.

Bajo la batuta de Taborda, la 'amarilla' les hizo frente a combinados potentes del fútbol femenino como fue el caso de Francia, a la que venció en la fase de grupos por 2-0 con tantos de Lady Andrade y Catalina Usme, que hoy día hacen parte del plantel que enfrenta la Copa del Mundo en Australia y Nueva Zelanda.

Esa victoria fue la primera de la ‘tricolor’ femenina en la historia de un Mundial. Ahora, Colombia buscará seguir escribiendo páginas doradas en la cita orbital en tierras oceánicas cuando se enfrente este domingo a Alemania, una de las plantillas favoritas a quedarse con el trofeo.

La Selección Colombia femenina se impuso 2-0 a Corea del Sur en su debut en Australia y Nueva Zelanda. AFP

Felipe Taborda analizó para Gol Caracol de cómo cree que la Selección Colombia debe encarar ese importante duelo, que, de salir victoriosa, aseguraría un lugar en la segunda fase. El exDT del combinado de nuestro país confía en que las futbolistas de la 'amarilla' harán un gran compromiso frente a las del 'viejo continente'.

También se refirió a Linda Caicedo, la gran referente en la ofensiva de Colombia y que se lleva todos los flashes. No obstante, Taborda aseguró que lo ideal en el juego contra las 'teutonas', dos veces campeonas del Mundial de mayores, será trabajar en equipo, pensar más en lo colectivo.

Catalina Usme marcó el primer gol de la Selección Colombia en el Mundial Femenino 2023, frente a Corea del Sur. Foto: AFP.

¿Cómo cree que Colombia debe enfrentar este juego contra Alemania, que en el primer partido goleó a Marruecos?

"La verdad es que Alemania apabulló, como se dice, a Marruecos, pero sabemos que Marruecos no es de ninguna historia futbolística, una historia en el fútbol femenino. Creo que contra Colombia va a ser diferente, la selección ha venido realizando un buen trabajo con todo el cuerpo técnico y todas las deportistas que han venido comprometidas en el desarrollo y crecimiento. Además, nuestras jugadoras, varias de ellas, están en las diferentes ligas europeas y eso nos va a dar un plus para lo que son toda esta clase de partidos”.

"Hemos tenido partidos amistosos con rivales fuertes también, creo que Colombia podría hacer un buen partido frente a Alemania; hay que hacer un partido inteligente, táctico, donde las jugadoras estén concentradas desde el principio al final, con la gran ventaja que ya se ganó un partido directo con Corea del Sur, que para mí fue el partido de la clasificación. Independiente de lo que pase contra Alemania, la selección va a estar en segunda ronda porque termina con Marruecos".

¿Se habla mucho de Linda Caicedo, pero qué otras jugadoras serán clave en este partido?

"El tema de Linda creo que es hoy un tema de imagen, de fama, de estar en uno de los mejores equipos del mundo como es Real Madrid y no podemos desconocer las grandes cualidades y condiciones que tiene Linda como una jugadora importante para Colombia, pero yo siempre he dicho que no podemos ser ‘lindadependientes’.

"Colombia tiene jugadoras muy interesantes, un gran momento de Catalina Pérez, el mismo caso de Daniela Montoya, Catalina Usme; veo muy bien a Mayra Ramírez. La gran experiencia de Leicy Santos, atrás la veo muy bien organizado; la misma Carolina Arias. Esto es un complemento para que Linda también pueda aparecer y mostrar todo su talento. El trabajo debe ser en equipo".

Linda Caicedo en calentamiento con la Selección Colombia. FCF

¿Cómo ganar este partido contra Alemania?

"Hablar de ganar, perder o empatar, vienen muchas cosas en ese momento: cómo está el equipo anímica y psicológicamente, de cómo haya sido la recuperación, el estado anímico. Sino hay ninguna jugadora golpeada que esté afectado el rendimiento de alguna de las deportistas y ante todo tener mucha concentración y atención de principio a fin. Que el cuerpo técnico organice y plantee un partido bien estratégico y táctico, teniendo muchos cuidados y esas sorpresas y variantes que le permitan sacar un resultado positivo".

La Selección de Alemania femenina es la segunda en el ránking de la FIFA. WILLIAM WEST/AFP

¿Qué le impresionó de Alemania en su debut en el Mundial femenino?

"La verdad no me impresionada nada porque hizo lo que tenía que hacer, es una potencia del mundo frente a una Marruecos que no tiene experiencia ni recorrido. Tenía que ganar, golear por la jerarquía que tiene y creo que contra Colombia va a ser un partido diferente".