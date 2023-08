Inglaterra vs Nigeria EN VIVO: minuto a minuto Mundial Femenino

Here's our 🇳🇬 Round of 16 starting XI vs England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Where will you be cheering us from? 👏🔥🩵#SoarSuperFalcons| #ENGNGA| #FIFAWWC | #NGA | #ENG pic.twitter.com/mYNDLrUz43