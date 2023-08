Jorelyn Carabalí: “El sueño era llegar a la final del Mundial; duele cuando te entregas de corazón”

La Selección Colombia femenina quedó eliminada del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, al caer 2-1 este sábado a manos de la poderosa Inglaterra. A pesar de eso, hay optimismo en lo que se viene para la ‘tricolor’, y así lo expresó Jorelyn Carabalí

“Creo que es difícil, triste porque como siempre lo decíamos, entregamos nuestro 100 por ciento, por nuestro país, por la camiseta. Hoy se nos escapa, nosotras seguíamos abajo confiando, dándonos esa voz de aliento. No se nos dio, aceptamos la voluntad de Dios, quizás él nos tenía para llegar a este paso, hay cosas por corregir y él sabrá”, dijo de entrada en zona mixta para Gol Caracol.

Seguido a eso, Carabalí destacó lo hecho por la Selección Colombia y tuvo palabras para los miles de hinchas que las respaldaron siempre, tanto en suelo australiano, como en nuestro país.

“Aún así creo que felices de nuestro trabajo, agradecerle a Colombia, a ustedes acá ese apoyo que llevan a nuestras familias y casas, nos mandaron sus vibras, agradecerles por la buena energía. Esperamos seguir trabajando”, aseveró.

Acá más declaraciones de Jorelyn Carabalí:

*Colombia está para más

“Este equipo no se queda con el techo, aspiramos a más, que eso fortalezca lo deportivo, pensar en lo que hay que mejorar. Con cabeza arriba, seguir luchando por nuestro país, cerramos este lindo paso por el Mundial, intentando hacer las cosas, retomar a nuestros clubes”.

*Todas, pendientes de Carolina Arias

“Esperar que el tema de 'Caro' no sea nada grave, es una pieza fundamental, nos entristece un poco”.

Carolina Arias, llorando tras salir lesionada en Colombia vs Inglaterra

*Hay tranquilidad por lo logrado

“Orgullosas de nuestro trabajo, pero no conformes, aspirábamos a más, no se nos da, a donde vayamos siempre apuntamos alto. Hoy no se nos da, difícil situación”.

*Hay tristeza por tanta lucha

“Cuando te entregas al máximo, cuando quieres dar todo de ti, no importa que el resultado está en contra, y todo lo externo, quizás no juega a nuestro favor, estamos con el corazón a mil por representar, el sueño era llegar a la final, duele cuando uno se entrega de corazón”.

Por otra parte, Mayra Ramírez, también dio una corta declaración sobre lo acontecido este sábado, y lo que deja esta gran participación del combinado patrio en el certamen orbital.

"Es un paso más, Colombia demostró que tiene talento, vienen generaciones muy buenas, donde han demostrado que si uno se descuida lo superan y que eso se siga mejorando. Mil gracias al público que nos acompaña desde temprano, en el estadio, fueron un factor importante, gracias por todo el apoyo", mencionó.