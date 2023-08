Jorge Vilda, DT de España femenina: "Este equipo ha creído y somos campeonas del mundo"

El seleccionador de España, Jorge Vilda, dijo tras la victoria en la final del Mundial 1-0 sobre Inglaterra que "es difícil de describir", que es una "inmensa alegría" y que está "orgullosísimo" de sus jugadoras.

"Estoy orgullosísimo de este equipo, muy feliz por toda la gente que está viéndonos, que les hemos hecho felices. Hemos demostrado que sabremos sufrir, este equipo ha creído y somos campeonas del mundo", dijo.

"En cuanto ha pitado el árbitro he podido ver a mi hija y mi mujer, mi hijo y mis padres están en casa y muy feliz por todo el mundo. Ahora les decimos al país que celebren, me imagino como eta España, vamos a celebrar aquí y no sé cómo acabará", contó a 'RTVE'.

Otras declaraciones de las futbolistas de España

Jennifer Hermoso, delantera de la selección española de fútbol y campeona del mundo, aseguró tras ganas la final sobre Inglaterra (1-0) que esta "es la mejor sensación" que ha "vivido en el fútbol" en su vida.

"Llevábamos muchos días intentado imaginarlo, no somos conscientes de que somos campeonas del mundo, es tremendo", confesó Hermoso en declaraciones de 'RTVE'.

Olga Carmona y un festejo de gol con España frente a Inglaterra. WILLIAM WEST/AFP

"Se lo dedicamos a todas nuestras familias y a la gente que ha salido en España, porque hemos jugado al fútbol como hemos querido y hemos ganado un campeonato del mundo", concluyó la número '10' de la Selección de España.

Por su parte, Olga Carmona, capitana de la selección española de fútbol, aseguró después de conseguir el gol de la victoria que convirtió a 'La Roja' en campeona del mundo que sabían "que iba a ser complicado", pero que tenían "la vibra" de que lo iban a conseguir.

"Ha sido un partido muy sufrido, sabíamos que iba a ser muy complicado. Inglaterra tiene un auténtico equipazo , pero creo que esto creo que esto estaba para nosotras", confesó la sevillana.

A su vez explico el motivo de su celebración tras el gol, cuando mostró una camiseta que llevaba debajo: "Esta victoria va por la madre de una de mis mejores amigas que ha fallecido recientemente. Lo he celebrado con su camiseta y desde aquí se lo dedico a su familia con todo el amor", expresó en declaraciones para 'RTVE'.