Jorge Vilda, DT de España femenino: "El resultado debería haber sido más abultado"

Jorge Vilda, seleccionador nacional español, dijo al final del debut de España en el Mundial femenino contra Costa Rica que el resultado debería haber sido "más abultado, merecimos más goles, tres puntos, tres goles, portería a cero", después del triunfo (3-0) en el campeonato mundial de Australia y Nueva Zelanda.

"Tenemos que mejorar entradas al remate, tuvimos muchos centros, pero pocos remates, a balón parado debemos sacar más rédito. Ahora, a descansar y a preparar próximo partido", comentó Vilda, en 'TVE'.

Vilda subrayó además que Zambia, siguiente rival de España, "será un equipo peligroso al contragolpe, no creo que se cierre tanto como Costa Rica, son rápidas y muy peligrosas".

Cuestionado por el penalti fallado por Jenni Hermoso y cómo era el orden en el lanzamiento, Vilda aclaró que "ellas deciden y bien hecho está lo que han hecho".

Aitana Bonmatí festeja el gol que le marcó a Costa Rica, en el Mundial femenino. AFP

Publicidad

Otras declaraciones:

Aitana Bonmatí, aseguró tras la victoria de España a Costa Rica (3-0) en su debut en la fase de grupos que a pesar de los 3 goles conseguidos en la primera parte, el equipo "ha merecido marcar más goles", pero "hay que quedarse con lo positivo" porque "nunca habíamos empezado un mundial así".

Bonmatí puso el 2-0 en el marcador en el minuto 23 de partido y nombrada MVP del partido.

Publicidad

"Teníamos en la cabeza que los goles cuentan, y queríamos meter cuantos más mejor. El primer partido cuesta, no hemos estado muy finas de cara a portería, pero hay que quedarse con lo positivo. Creo que era muy importante empezar con victoria en un mundial, los primeros partidos siempre cuestan, todo el mundo esta con mucha energía. Hay que asentarse en el mundial", añadió la centrocampista.

Salma Paralluelo, coincidía con ella: "Podría haber entrado alguna más. Estábamos ambiciosas, teníamos en mente meter más goles, son muy importantes", y confesó que "quizás hayamos entrado en un bucle", pero que esta experiencia les servirá para "ser mas contundentes en el siguiente partido".

Jennifer Hermoso sobre el penalti: "Se me ha quedado la espinita de meter el gol, contenta y satisfecha con el juego del equipo. Quien tenga más confianza coge el balón y lo tira, lo he tirado y lo he fallado, pensaba que iba hacer otra cosa, el fútbol es así , lo falla quien lo tira, estoy contenta por la victoria por el 3-0", expresó en 'TVE'.