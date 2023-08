Jorge Vilda: "Hemos demostrado lo que podemos hacer y sin tener la mejor versión"

Jorge Vilda, seleccionador español, aseguró este sábado después de golear a Suiza (1-5) y clasificarse por primera vez para unos cuartos de final de la Copa del Mundo, que han demostrado que son "una selección de 23" con "hechos", y que han sido capaces de hacer historia sin haber dado "la mejor versión" posible.

"Hemos demostrado lo que podemos hacer y sin tener la mejor versión. O sea que, al final hemos llegado, hemos presionado bien, hemos hecho historia, hemos demostrado que somos una selección de 23 jugadoras. Hoy sí, no son palabras, son hechos y estamos contentos, la verdad", expresó el seleccionador.

"El equipo ha entrado bien al partido. Estábamos siendo ofensivos y estábamos llegando. Hemos competido bien. A nivel competitivo hemos estado muy igualados y al final el fútbol se ha impuesto. A partir de ahí sale el fútbol de España", ha añadido.

La selecciones de Suiza y España se enfrentaron por los octavos de final del Mundial femenino. SAEED KHAN/AFP

El técnico de España destacó lo que más le gustó del duelo: "El nivel competitivo, cómo hemos ido a los duelos, cómo hemos ganado las segundas jugadas, cómo hemos estado atentos anticipándonos. Pero tenemos que tener eso que en otras ocasiones nos ha costado un poco y sí que lo hemos tenido hoy (sábado) y por eso hemos ganado el partido. Y a partir de ahí sale el fútbol de España", confesó.

Otras repercusiones de la selección española

La jugadora de la selección española Laia Codina, autora de un gol en propia puerta y otro a favor en la victoria de España contra Suiza (1-5), en los octavos de final de la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda, puso en valor su capacidad de resiliencia.

Laia Codina tuvo revancha frente a las suizas en el Eden Park. AFP

“Al final, cuando he visto que ha entrado, he dicho bueno ya está, comienza otro partido desde cero. Como en la vida, cuando te dan palos te levantas y una solución era meter otro y he dicho hay que meter, hay que meter. Cuando he visto que tenía la opción digo esta tiene que ser mía y así ha sido”, afirmó.

“Tenía que ser mía esa por el equipo, porque al final, bueno, me había metido ese gol y ya está. Ha entrado y eso compensa un poco”, aseguró la defensa del Barcelona.

Codina, tras conseguir una histórica clasificación a cuartos de final, donde se medirán al ganador del Países Bajos-Sudáfrica, reveló que afrontan con “muchas ganas” la siguiente eliminatoria.

"Empieza una nueva historia, vamos a escribir páginas de oro y empieza por los cuartos de final. Creo que tenemos muchas ganas y este equipo puede hacer cosas grande", apostilló Codina.