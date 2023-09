Jugadoras de Inglaterra están enfrentadas con la Federación de su país por primas del Mundial 2023

La tensión entre las futbolistas de la selección de Inglaterra y la Federación Inglesa de Fútbol (FA) en relación con las primas y los incentivos ha vuelto a surgir, a solo diez días del inicio de la Liga de Naciones. Aunque no se vislumbra una huelga o un boicot por parte de las jugadoras, la presión se está acumulando en busca de una resolución antes del importante torneo que otorga acceso a los Juegos Olímpicos de París en el próximo año.

Las futbolistas de la selección inglesa aún no han llegado a un acuerdo con la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) por el reparto de primas en los campeonatos internacionales.

Las jugadoras de Inglaterra mostraron su descontento antes del comienzo del Mundial, en el que llegaron a la final que perdieron con España, porque la FA decidió no darles ningún tipo de bonus por su actuación en el torneo. Todo esto, pues venían de ser campeonas de la Eurocopa que se disputó en suelo inglés en el año 2022

De este modo, el único incentivo que recibirían serían las primas de la FIFA, que se entregarían directamente a cada jugadora en función de hasta qué ronda de la Copa del Mundo llegasen.

Las futbolistas decidieron no llevar a cabo ninguna acción durante el torneo, para no enturbiar el ambiente, pero no quedaron conformes con la FA, de la cual esperaban un incentivo adicional por su rendimiento.

Ahora, a diez días de comenzar la disputa de la Liga de Naciones, las jugadoras han vuelto a presionar a la FA para que tome una decisión, según Sky Sports. Este medio señala que no hay peligro de huelga ni de plantón de las futbolistas, pero sí se demanda una acción de cara a este torneo que da acceso a los Juegos Olímpicos del año que viene en París.

La Liga de Naciones, que comienza el 22 de septiembre con un enfrentamiento contra Escocia, es un torneo crucial para las jugadoras de Inglaterra. Este torneo les brinda la oportunidad de ganarse un lugar en los Juegos Olímpicos, un evento de renombre mundial. En el grupo de Inglaterra se encuentran equipos como Escocia, Países Bajos y Bélgica, lo que promete ser un desafío competitivo.