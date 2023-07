Keira Walsh da noticias positivas para Inglaterra en el Mundial femenino

La selección inglesa ha informado este sábado mediante un comunicado que la centrocampista internacional Keira Walsh no ha sufrido una lesión del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha y que continuará con su rehabilitación en la base del equipo en Terrigal (Australia).

"Tras una exploración realizada este sábado por la tarde, podemos confirmar que Keira Walsh no ha sufrido una lesión del ligamento cruzado anterior. Walsh quedó descartada para el último partido del Grupo D del martes contra China, en Adelaide, y permanecerá en la base de Terrigal para continuar con su recuperación", ha señalado la selección europeo en un comunicado.

Y continuó sobre el reporte de Keira Walsh:" Su lesión en la rodilla seguirá siendo evaluada por el personal médico de Inglaterra y no se proporcionarán más actualizaciones en esta etapa", ha agregado la federación inglesa.

Esto fue lo que le pasó a la futbolista inglesa

La centrocampista inglesa Keira Walsh abandonó en camilla y visiblemente afectada el partido de su selección contra Dinamarca, después de una acción en la que se hizo daño al apoyar la rodilla derecha en el césped.

Walsh se une a la lista de lesionadas, en la que también están la capitana Leah Williamson, Fran Kirby y Beth Meads. FRANCK FIFE/AFP

Walsh, futbolista del Barcelona y titular indiscutible con Inglaterra, fue sustituida por Laura Coombs en el minuto 38, luego de estar un par de minutos tendida sobre el terreno de juego con los médicos de la selección, que decidieron que abandonara el partido en camilla.

Con las manos en la cabeza y lamentándose en la camilla abandonó el terreno de juego la jugadora, a quien se acercó la seleccionadora Sarina Wiegman, visiblemente preocupada, para darle ánimos.

Walsh es una de las grandes estrellas de Inglaterra que el año pasado dejó el Manchester City para fichar por el Barcelona a cambio de una suma sin precedentes en el fútbol femenino mundial (400.000 euros).

A sus 25 años, Walsh es la encargada de dirigir a la selección campeona de Europa por su calidad con el balón y su maestría en la dirección del partido.

Las declaraciones de Sarina Wiegman, DT de Inglaterra, después de la lesión

"Por supuesto que estoy preocupada porque no pudo salir del campo, pero aún no sabemos nada, así que no podemos hacer suposiciones. Debemos esperar hasta que tengamos un diagnóstico", había dicho la técnica.