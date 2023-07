La FIFA, a los pies del talento de Linda Caicedo: "solo el cielo puede ser su límite"

La victoria de la Selección Colombia frente a Alemania en el Mundial femenino, sigue generando repercusión por lo histórico del triunfo y la manera en que la ‘tricolor’ lo consiguió. Sin embargo, frente a tanta figura en el plantel sudamericano, la que sigue destacando es Linda Caicedo, a quien ahora la FIFA ha despachado en elogios, dedicándole un artículo completo en su honor.

Autora de uno de los goles frente a las europeas, la joven caleña nuevamente se llevó el premio a la mejor jugadora del encuentro, sumando otra diana a su cuenta en el certamen mundialista. Justamente, sus lúcidas actuaciones y muestras de talento en cancha han llamado la atención de la FIFA, que destacó a la colombiana a través de su página web.

“Linda Caicedo hace convincente al sueño de Colombia. Su jerarquía, su nivel, su forma de jugar al fútbol ubica al conjunto de Nelson Abadía en un limbo casi inexplicable en el que solo el cielo puede ser su límite. A los 18 años, tras haber marcado un golazo en el debut contra República de Corea, la jugadora del Real Madrid se posiciona como una de las más creativas y desequilibrantes del torneo”, indicó la máxima organización del fútbol mundial.

Esto, sumado al análisis de su presentación contra Alemania, donde marcó un auténtico golazo del que todavía se habla, tras horas de la histórica victoria: “Linda no había tenido mucha participación; en el primer tiempo, pasó casi desapercibida, hasta el gol. En el área chica, tras una pelota parada, Caicedo inventó un 1-2 en un espacio diminuto y sacó un bombazo al ángulo. En sus pies tiene un talento único. El balón siempre bien pegado y un remate brutal”.

“Pero quizás lo mejor salga de su cabeza. Siempre se imagina algo distinto. Siempre agresiva, con ganas de hacer goles. Siempre hacia adelante, pero sin obstinación. No es sencillo tener 18 años y que 40.499 personas posen tus ojos sobre ti en el Estadio de Fútbol de Sídney. A eso, hay que sumarle los millones que lo siguen por televisión; no es sencillo, a no ser que te llames Linda Caicedo y juegues al fútbol como si tuvieras patines”, complementó la FIFA.

Y es que, así como lo manifestó la máxima organización en el fútbol mundial, a tan corta edad jugar como lo hace e imponer sus propios récords de una manera natural: “Caicedo es una revolución adolescente. En 2022, brilló en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de Costa Rica y luego en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de India. (Balón de Plata). En la Copa América Femenina 2022 fue elegida como la mejor jugadora del certamen. Todo eso, le valió un traspaso al Real Madrid. Nada menos”.

Lo único cierto hasta ahora es que, con Mundial todavía por delante, la joven caleña de 18 años tiene ilusionado a todo el pueblo colombiano, con un fútbol técnico y alegre, que sabe solidificar en goles y jerarquía dentro del terreno.