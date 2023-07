La premonición de Manuela Vanegas, heroína de la Selección Colombia en el triunfazo sobre Alemania

Figura y autora del histórico gol para la victoria 2-1 de Colombia sobre Alemania en el Mundial femenino 2023. Manuela Vanegas ha sido tema central en las últimas horas. Es por eso que en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, Luz Stella Zapata, formadora de la defensora, contó los inicios de la futbolista ‘cafetera’ y su premonición con su gol contra las europeas el pasado domingo.

Directora y coordinadora fundadora de Club Formas Íntimas, club donde creció futbolísticamente Vanegas, Luz Stella Zapata afirmó que su relación con la futbolista es de todos los días, tanto, que horas antes de jugar frente a Alemania, ‘Manu’ le texteó un mensaje que quedará para la historia: “Como a la una y media de la mañana, ella me escribió y me dijo que estaban muy bien, que iban a ganar con gol de Manuela Vanegas”.

“Minutos después de haber terminado el encuentro, ella me escribió y me dijo ¡te lo dije!”, dijo entre risas Luz Stella, quien también declaró que su relación con la defensora ha sido muy buena desde que la conoció en su infancia: “La comunicación mía con Manuela es el día a día. Todavía me escucha, lee mis mensajes, escucha mis consejos y recibe mis abrazos”.

Sumado a eso, la formadora en Club Formas Íntimas, también detalló que el talento de la ‘cafetera’ es tan sorprendente, que inició como guardameta, ahora juega como central y en todas las posiciones rindió: “Manuela llegó a nuestras fuerzas básicas a la edad de diez años, era una niña muy noble, muy humilde, de Copacabana nos la mandaron de una escuela de niños, llegó con el perfil de arquera, pero es capaz de jugar donde uno la solicite”.

*Otras declaraciones:

¿Cuándo la recibieron y qué encontraron en Manuela Vanegas?

“Con ella empezamos en una época donde estábamos preparando niñas para la Baby Fútbol, de hecho, el primer torneo lo jugó de guardameta en el 2012. Yo la vi y ella me atajó, ese año fuimos campeones. Sin embargo, al año siguiente hicimos una convocatoria y nos llegó una chica muy habilidosa de portera, ahí complementé el equipo, le dije a Manuela te voy a poner de central y ella me dijo, profe yo le juego donde usted me ponga”.

“Ese año para ella fue muy exitoso, salió campeona en el Pony Fútbol siendo capitana. Hizo seis goles de tiro libre, es que ella para obrar tiene magia”.

¿Qué análisis puede hacer del partido de Colombia frente a Alemania?

“El partido muy bien jugado por Colombia, es que Manuela no juega sola, el equipo tiene una columna, línea por línea desde su arquera, las laterales, centrales, volantes. Vimos una Colombia que no quería regalarse a las alemanas”.