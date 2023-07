"La Selección Colombia femenina buscará posicionarse como uno de los mejores equipos del mundo"

Previo a lo que será el debut de la Selección Colombia femenina en el Mundial femenino Australia y Nueva Zelanda 2023, la actual entrenadora del Junior de Barranquilla, Yiranis García, charló con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, y analizó el presente de la ‘tricolor’.

Como uno de los aspectos positivos del combinado nacional, la entrenadora destacó los aspectos positivos del grupo, dentro y fuera de la cancha, que implican un factor diferencial en este certamen mundialista: “Veo a una Selección bastante unida, que sabe lo que es estar por fuera del Mundial, como lo fue la vez pasada en Francia, y viene ahora con esa fe de hacer las cosas bien”.

“Las ‘chicas’ buscarán posicionarse como uno de los mejores equipos del mundo y Sudamérica, como la segunda mejor del continente, después de Brasil; Colombia va a eso, a demostrar por qué es la subcampeona de la Copa América, por qué es la campeona Panamericana”, complementó la estratega ‘tiburona’, quien es certificada por la Federación Alemana de fútbol, así como también en la UEFA.

Sin embargo, Yiranis, así como lo manifestó en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, todo no es ‘color de rosa’, pues, a lo largo de los juegos de fogueo disputados en el último tiempo, ha encontrado inconsistencias defensivas que, en un certamen de este nivel y categoría, pueden costar caro: “La verdad soy honesta, siento que Colombia viene con unos problemas defensivos desde hace rato, de hecho, se vieron en los partidos de preparación donde Abadía hizo varios cambios buscando soluciones ahí”.

Publicidad

En un partido jugó con una defensa de cinco metiendo a Mónica Ramos entre Carolina Arias y Daniela Arias, buscando justamente esas soluciones, de todas maneras, lo importante es que el profe sepa qué es lo que quiere, porque esas improvisaciones que yo he notado no lo son. Hay jugadoras que por jerarquía en su momento le han dado una mano a la Selección, pero de pronto ahora no están en gran presente”, dijo García.

La Selección Colombia y un festejo de gol contra Panamá, en duelo de fogueo. ROBERTO CISNEROS/AFP

*Otras declaraciones:

¿Cómo le explotar todo el potencial de Linda Caicedo?

“A ella hay que ponerla a jugar con espacio, porque sabemos que una de sus virtudes es la velocidad. Cuando está en campo abierto es muy efectiva, ponerla a correr sin un sentido va a hacer que la desgastemos como ha pasado en partidos anteriores. La idea es dejarla para realizar un desborde, que quede frente al arco para que pueda marcar, así como lo hizo en el Mundial Sub-17 que disputó hace poco en India”.

Publicidad

¿Qué estilo de juego le gustaría ver en este equipo?

“A mí me gusta ver A linda Caicedo más por fuera, y por dentro, poner adelante a Mayra Ramírez que es una jugadora potente, que aguanta y pivotea bien, junto a Catalina Usme, que sirva como enlace. Con Linda tirada al costado izquierdo con el perfil derecho hacia adentro para que pueda hacer recortes y diagonales”.

“Me parecería interesante que Mayra pueda aguantarle balones, que Caicedo también pueda asociarse con ‘Cata’ que se conocen cuando estuvieron en América, hay se puede sacar mucho provecho”.