La Selección Colombia femenina dejó todo en la cancha, pero cayó 2-1 con Inglaterra: fin del Mundial

Este sábado, terminó la historia en el Mundial femenino Australia Nueva Zelanda 2023 de la Selección Colombia, que perdió por un marcador de 2-1 frente a Inglaterra y no logró avanzar hasta la semifinal del torneo orbital organizado por la FIFA. Aunque las nuestras se fueron arriba con un golazo de Leicy Santos. Sin embargo, las europeas reaccionaron con anotaciones de Lauren Hemp y Alessia Russo.

El seleccionado colombiano no ahorró ni una gota de sudor, ni el esfuerzo de cada una de sus futbolistas para tratar de igualar el compromiso; pero por más intentos no fue posible. El profesor Nelson Abadía también buscó variantes, como el ingreso de Ivonne Chacón, pero no surtió efecto. Ahí hay que apuntar de igual manera que en la etapa inicial salió por lesión Carolina Arias, para darle paso a Ana María Guzmán.

Y cuando se logró llegar, como con un fuerte remate de Lorena Bedoya, la arquera Mery Earps se pegó una voladota para salvar a su selección. De igual manera, se pecó cuando Mayra Ramírez entró en el área, en línea de tiro, y no supo definir.

Las individualidades como Linda Caicedo y Catalina Usme, en está oportunidad, no consiguieron marcar diferencia.

Además de eso, porque contó que Inglaterra se paró bien en defensa y jugó con practicidad en el cierre del compromiso mundialista y no cometió ningún error en la zona posterior, para instalarse en la recta definitiva. En ese sentido hay que decir que en los tantos de las 'leonas', en Colombia se dieron fallas de la guardameta Catalina Pérez, en el empate parcial, y una desconcentración en marca de Daniela Arias, en el segundo y definitivo tanto.

Al final, para las dirigidas por el profesor Abadía todo fue tristeza y desilusión. Mientras que las 'cafeteras' se lamentaron, del otro lado Inglaterra festejó, ya que para ellas no resultó para nada fácil el cotejo jugado en Sídney y que tuvo una masiva asistencia de público de nuestro país a las tribunas, poniendo colorido, bullicio y fiesta al espectáculo futbolero.

La Selección de Inglaterra enfrentará ahora en las 'semis' a su similar de Australia, que a primera hora sacó del camino a Francia, otra de las favoritas que se quedó en el camino.