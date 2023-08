Leicy Santos: “La Selección Colombia quiere jugar siete finales, el equipo tiene ese foco”

La Selección Colombia tendrá su tercera prueba en la fase de grupos del Mundial femenino Australia y Nueva Zelanda 2023, este jueves, cuando se enfrente a Marruecos. Leicy Santos se refirió a lo que se viene viviendo en la interna del combinado nacional.

“El equipo tiene un foco y objetivo específico y eso no nos permite manejar tanta euforia. Al día siguiente de la victoria contra Alemania ya pensábamos en Marruecos, el equipo sabe y es consciente de que si no validamos ese triunfo contra Marruecos, pues no tiene sentido”, aseguró de entrada la ‘10’ de la ‘tricolor’.

Leicy Santos, además, así como lo vienen haciendo sus compañeras, aseguró que en la Selección Colombia la ambición es alta y quieren disputar todos los partidos del Mundial femenino: “Queremos jugar 7 finales y lo más importante es vivirlo de esa manera”.

Acá más declaraciones de Leicy Santos:

Publicidad

*La Selección Colombia, lista para cualquier rival en octavos de final

“Vemos las tres posibilidades qué hay y sabemos que todos los partidos van a ser complicados, pero el equipo está preparado para enfrentar a cualquiera e ir a ganar”.

*La actualidad de la ‘tricolor’

“El equipo está contento, tenemos ganas de salir a ganar y seguir haciendo el trabajo que tiene el equipo, con mucho oficio. Será un partido físico y la intención es ganar para pasar primeras de nuestro grupo”.

*El apoyo de los hinchas colombianos

“Colombia está volcada con nosotras, eso es algo muy positivo y darnos cuenta de toda la gente que nos sigue y eso nos emociona. La Selección Colombia se caracteriza por la alegría”.

Publicidad

*Leicy Santos, siempre preparada para ser titular

“Siempre intento buscar creatividad para el equipo, para que fluya con el manejo de tiempos y soy consciente que todas tenemos que defender. Esto es lo que exige un Mundial y me encuentro bien para volver a dar lo mejor de mí”.

Leicy Santos, jugadora colombiana, en la Copa América @Conmebol

*Un poco del rival, Marruecos

“Hemos visto que son colectivas y han evolucionado. Tienen un estilo europeo muy físico, pero mixto. Triangulan bien y aprovechan la espalda de la defensa por lo que tenemos que mostrar el fútbol que hemos venido trabajando”.

*Muchos dicen que Colombia juega muy físico

“Nos fortalece mucho lo que nos digan y si tenemos claro es la intensidad que le ponemos. El que gane más duelos tiene más posibilidades de ganar, nunca vamos con mala intención y cuando tenemos la pelota vamos es a mostrar fútbol”.