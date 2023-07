Leicy Santos: "Somos conscientes de que debemos mejorar detalles, pero en general estamos muy bien"

Previo a lo que será el debut de la Selección Colombia femenina en el Mundial 2023, Leicy Santos habló en rueda de prensa, analizando lo que fueron los juegos de fogueo contra Irlanda y China. Sumado a eso, la futbolista ‘tricolor’ detalló los puntos positivos y negativos con los que el combinado nacional llegará al juego contra Corea del Sur, el 24 de julio.

“El equipo como tal está tranquilo, entendíamos que el inconveniente con Irlanda fue algo que se llevó a una gran escala que no debía llegar, pero estábamos conscientes de que veníamos haciendo las cosas bien, teníamos otra oportunidad de disputar un juego antes de la Copa del Mundo contra China”, indicó inicialmente la actual futbolista del Atlético de Madrid femenino, quien también detalló las sensaciones que dejaron estos dos encuentros de preparación, con la mira puesta en la Copa del Mundo.

“El equipo estuvo con esa tranquilidad, con esas ganas de jugar, que es lo que más deseamos, conscientes de que debemos mejorar todavía en muchos aspectos y eso nos sirvió para ver esos pequeños detalles que en el certamen no podemos conceder”, complementó Leicy Santos.

*Otras declaraciones:

¿Cómo analiza el juego frente a China?

“El partido contra China fue un juego donde Colombia jugó muy bien, tuvimos gran dominio del balón en todo el partido. Previo al primer gol nuestro, generamos varias opciones que no logramos concretar, pero el equipo siempre tuvo ese dominio. Sí es verdad que las anotaciones que nos marcan son pelotas quietas, entonces ese es un punto que esta semana tenemos para seguir mejorando y ajustando, pero en general estamos muy bien, nos entendemos de gran manera y estamos sólidas atrás”.

Selección Colombia femenina ultima detalles para su debut en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Twitter FCF

¿Qué han analizado de lo que será el debut contra Corea del Sur?

“Como rival similar a lo que es Corea del Sur buscamos a China para partido preparatorio, es claro que no será lo mismo jugar un juego de fogueo que otro de competición, pero sabemos que es un equipo que es aplicado, que juega muy práctico, rápido, que es muy estilo asiático donde tienen mucho concepto de mecanismo del balón, de juego y posicionamiento. Vemos un partido en el que vamos a encontrar a un equipo que te va a dejar jugar, pero que evidentemente en la Copa del Mundo cualquiera te genera opciones de peligro y te puede ganar si no estás preparado y no eres consciente de que tienes que salirte a jugar una final cada partido”.

¿Qué sucedió realmente en el juego contra Irlanda?

“La verdad es que estábamos todas sorprendidas porque ni siquiera la árbitra es la que termina el juego, porque ella quería jugar y nos estaba diciendo, tanto a ellas como a nosotras que ingresáramos al campo, pero la actitud de las irlandesas, de la entrenadora, de todo su staff era de no seguir el partido. Nosotras estábamos en shock, tratando de entender qué estaba pasando y no sabíamos el por qué no íbamos a jugar más”.

¿Cuál fue la reacción de ustedes, tras conocer la suspensión del juego?

“Nos pareció injusto y como una falta de respeto que nos hayan hecho ir hasta allá y que por una falta que se genera en un juego normal, decidas no jugar más, para que también el equipo de Colombia pierda dos días que son de preparación previo a la Copa del Mundo. La situación no es como ellas la ‘pintan’ o como lo quiere hacer ver Vera Pauw”.

¿Cómo perciben la Liga femenina en Colombia?

“A pesar de que la liga no es como quisiéramos, porque es corta, no dura todo el año, el solo hecho de tenerla impulsa el fútbol femenino, a que las niñas quieran llegar a ser futbolistas profesionales, que sueñen con eso y que el desarrollo del fútbol colombiano esté más avanzado que años atrás”.