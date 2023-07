Linda Caicedo realizó un lujo y después nos asustó, en Selección Colombia femenina vs. Corea del Sur

Si hay una jugadora en la Selección Colombia femenina que acapara las miradas de millones es Linda Caicedo. Lo que ha conseguido, a tan corta edad (18 años), llama la atención. Razón por la que es vista como una de las futbolistas a seguir en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Y no es para menos, ya que su calidad, estilo de juego y velocidad suelen sorprender y enamorar a todos.

Por eso, este lunes 24 de julio, en el marco del debut de 'la tricolor' en la cita orbital, la delantera no dudó un segundo en sacar a relucir su magia. Se jugaba el minuto 22 del encuentro, cuando se las ingenió para controlar un balón largo de una manera muy particular, con mucha clase. Los aplausos 'llovieron' desde las gradas, reconociendo lo hecho por la atacante, que sigue descrestando.

Linda Caicedo, el legado vivo del Museo de la FIFA por su legado vivo y ejemplo que dan a millones Foto: AFP

Este control le permitió engañar a sus rivales y quitarse la marca de encima; no obstante, no todo fue 'color de rosa'. Una vez siguió la acción, se enredó y cayó al suelo, encendiendo las alarmas. El gesto de dolor era evidente y se paró el compromiso. Por fortuna, no pasó a mayores y todo continuó sin problema para ella. Después vio su recompensa, al anotar el 2-0 a favor de Colombia.