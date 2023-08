Linda Caicedo: "Siento que fue una buena experiencia y quedo contenta con lo que hizo el equipo"

El camino de Colombia en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda llegó a su final este sábado 12 de agosto, luego de que el equipo dirigido por Nelson Abadía cayera contra su similar de Inglaterra por marcador de 2-1.

Y, tras la derrota del equipo nacional, varias jugadoras pasaron por la zona mixta para hacer un balance de la notable actuación de nuestro país en la cita orbital.

Este fue el caso de la delantera Linda Caicedo, quien inició su intervención expresando la tristeza que sintió por quedar por fuera del citado certamen.

"Realmente, siento mucha tristeza porque son momentos que uno como jugadora no quiere que lleguen. Teníamos muchos sueños y queríamos ser campeonas del mundo, pero bueno hoy (sábado) termina nuestro Mundial con una buena experiencia y al final contenta por lo que hizo el equipo, durante todo el torneo", comentó.

Además, dio detalles de lo que más la marcó en este Mundial y dijo: "Me llevó la unión del equipo porque era impresionante. Ya llevábamos casi un mes concentradas y seguíamos muy felices. Obviamente, ya había un poco de cansancio mental por la rutina, pero lo disfrutamos y también me voy con eso".

Por otro lado, compartió lo que sintió cuando la árbitra Ekaterina Koroleva anunció el final del duelo contra la inglesas y también se refirió al apoyo de los aficionados colombianos.

"Me 'nublé', se me vinieron las lágrimas y me entró la impotencia de no haber podido ganar. Seguí mirando el marcador y fue un momento muy duro por nosotras, por la gente(...) Realmente fueron el 'jugador número 12' porque desde que salíamos al campo estaba ahí para apoyarnos. Sé que en Colombia también madrugaban para apoyarnos y simplemente espero que eso se mantenga", agregó.

Aficionados colombianos durante debut de Colombia en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. AFP

Finalmente, reiteró la importancia que representó para su carrera deportiva el haber competido en este evento deportivo y añadió: "Espero que esto me sirva para el futuro y a mí me generó mucha felicidad compartir con todas mis compañeras durante este tiempo. Considero que tenemos un excelente equipo y grupo de trabajo, entonces eso hace más fácil las cosas".

Así las cosas, Colombia cierra su participación en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, marcando un hito al llegar por primera vez en su historia a uno cuartos de final de un torneo de esta categoría en la rama femenina.

¿Quiénes serán los equipos semifinalistas del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023?

Por un lado, España y Suecia jugarán la primera semifinal mientras que la otra será protagonizada por Australia e Inglaterra.