Linda Caicedo, un poema al buen fútbol: golazo y clave en histórico triunfo de Colombia a Alemania

Calidad, clase, técnica, magia, velocidad, desequilibrio, regate, potencia, liderazgo y más, es lo que Linda Caicedo demuestra, cada vez que salta a una cancha. A sus 18 años, no le pesa ser una de las mejores de nuestro país. Cuando las 'papas queman', ella aparece y en esta ocasión no fue la excepción. De hecho, fue la encargada de llenarnos de ilusión, con una verdadera 'obra maestra'.

Enfrentar a Alemania no era tarea fácil. Había que tener ciertas precauciones. Por eso, en un gran tramo del encuentro, especialmente en todo el primer tiempo, la delantera del Real Madrid no se vio tanto en el desarrollo del juego. Las defensas teutonas la tenían bien referenciada y no la dejaron desplegar su talento. Su aporte en materia ofensiva fue casi nulo, pero era apenas normal.

Eso sí, la nacida en el Valle del Cauca es consciente de que cuando no puede dar mano en ataque, no tiene problema en bajar unos cuantos metros y ayudar en defensa, recuperando, persiguiendo a sus contrincantes y, por lo menos, evitando una salida rápida. Trabajo laborioso y que confirma que su solidaridad es única, siempre pensando en el colectivo, por encima de lo individual.

Para la parte complementaria, el panorama cambió y, como lo suelen hacer las 'cracks', apareció en un momento determinante. Se jugaba el minuto 52, cuando tomó la pelota en el borde del área, frotó la lámpara para quitarse la marca de dos rivales, encontró el espacio, se perfiló y sacó un hermoso remate que se clavó en el ángulo, imposible de atajar para la guardameta Merle Frohms.

Abrió el marcador y, con ello, le dio aire a la 'tricolor'. Se estaba firmando un hecho histórico. Había con qué y, en gran medida, se debía a lo que inyectaba Linda Caicedo. Esa confianza era clave y se lo transmitía a sus compañeras, quienes se convencieron de que se podía. Razón por la que, pese a que llegó el empate alemán, había sensación de que era posible y quedaba algo guardado.

Linda Caicedo en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. AFP

Finalmente, al minuto 96, Linda Caicedo se retiró del campo para darle paso a Marcela Restrepo. Estaba exhausta, lo había dejado todo y, de paso, sembró la semilla en los corazones de todas, que sentían que el segundo tanto podía llegar. Y así fue. Al minuto 90+7', tras un buen centro de tiro de esquina, Manuela Vanegas saltó, ganó por los aires, conectó de cabeza y sentenció el 2-1.

Victoria histórica. Locura, fiesta, algarabía y orgullo. Sentimiento único. Sin duda, una página dorada para la Selección Colombia femenina, que se ha ganado este lugar a pulso. Ahora, el hecho de que incluso varias jugadoras de Alemania fueran a felicitar a Linda Caicedo, confirma, una vez más, que estamos ante una futbolista que puede marcar una era. Gracias por dejarlo siempre todo.